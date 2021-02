Avere un corpo scolpito è il sogno di molti. Tutto ciò è possibile aumentando la massa muscolare.

La massa muscolare ci dà forza, ma anche armonia e bellezza, ci permette di mantenerci in buona salute e di prevenire gli infortuni.

Aumentare la massa muscolare in modo veloce è possibile serve solo disciplina a tavola e nell’allenamento, i risultati non tarderanno ad arrivare, già dopo sole 6 settimane vedremo il nostro corpo cambiare.

7 alimenti per avere un corpo tonico e armonico

La nutrizione svolge un ruolo chiave nell’aumento della massa e per la combustione del grasso, ecco gli alimenti più efficaci.

Carboidrati: pasta e pane integrali ma anche l’avena aiutano ad aumentare la massa. L’importante è non togliere mai i carboidrati dalla dieta se si vuole ottenere un aumento di massa.

Spinaci: gli spinaci aiutano ad aumentare la resistenza dei muscoli e sono ricchi di glutammina, un amminoacido essenziale per lo sviluppo muscolare.

Carne magra: ricca di creatina, meglio consumare quella di coniglio, pollo e tacchino.

Uova: la quantità maggiore di proteine si trova nell’albume, ma anche l’uovo intero ha i suoi benefici. In quanto, apporta alti livelli di leucina, che supportano la costruzione muscolare.

Pesce: da favorire per il suo apporto di omega 3 e la sua bassa percentuale di grasso.

Legumi: lenticchie, ceci, fagioli, sono alimenti salutari imprescindibili per la formazione muscolare, per il loro contenuto proteico e la bassissima percentuale di grassi e ricchi di vitamine.

Frutta secca e semi: in particolare noci e mandorle. Ricche di proteine, fibra e grassi sani. Da consumare in piccole porzioni.

Consigli pratici

Mangiare proteine è fondamentale perché sono le costituenti principali dei muscoli e sono composte da diversi amminoacidi. Indispensabili per l’aumento di massa. Infatti senza il giusto apporto proteico non è possibile aumentarla.

È importante soddisfare il fabbisogno calorico quotidiano, che dipende dal metabolismo basale più il livello di attività fisica.

È fondamentale l’utilizzo di pesi per accrescere la massa muscolare. Gli allenamenti a corpo libero non sono sufficienti per aumentare la muscolatura, ma ci permettono di allenare il sistema cardiovascolare. Per tanto combinare i due allenamenti è funzionale ad entrambe le cose.

I pesi non ingrossano, ma sono indispensabili per permettere al muscolo di definirsi. Non c’è bisogno di un carico eccessivo, ma di un allenamento su misura, perfettamente realizzabile a casa.

Per ottenere dei risultati è imprescindibile concedersi delle pause, permettere al corpo di riposare eviterà di creare eccessiva infiammazione.

Un allenamento eccessivo porterà effetti contrari. Allenarsi con un programma ben definito 3/4 volte a settimana sarà il modo giusto per ottenere un corpo tonico, definito e armonico.

