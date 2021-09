Settembre, è tempo di tornare in palestra. Ma adesso allenarsi sarà diverso da tutte le altre volte. La pandemia ci impone delle norme di comportamento che, finora, non abbiamo mai avuto. E allora ecco i 7 accessori che al tempo del Covid non possono mancare nella borsa della palestra.

Allenarsi in palestra in autunno richiederà precauzioni e attenzioni che non si erano mai avute fino ad ora. Richiederà anche il cambiamento di alcune abitudini consolidate, che la pandemia impone. In palestra distanziamento sociale e igiene, saranno regole da seguire con ferrea disciplina per prevenire al massimo possibili pericoli di contagio. Ecco alcuni suggerimenti su come comportarsi in palestra e soprattutto sugli accessori necessari per allenarsi ai tempi della pandemia.

7 accessori che al tempo del Covid non possono mancare nella borsa della palestra

Una delle abitudini che si dovrà acquisire è quella di arrivare in palestra il più possibile già pronti per fare attività. L’atleta dovrebbe già avere indossato gli indumenti per allenarsi, per evitare di stare il meno possibile nello spogliatoio. Naturalmente questo implica anche che si debba evitare di usufruire della doccia. Per evitare possibili fonti di contagio è meglio lavarsi a casa.

Quando si fa la borsa per la palestra, la prima cosa da mettere dentro è un gel igienizzante per le mani. Questo andrà portato sempre con sé durante tutto l’allenamento. L’atleta userà il gel ogni volta che finisce di fare un attrezzo o tocca qualche oggetto usato da altri.

Durante l’allenamento si suda molto e quindi è importante idratarsi e bere molta acqua o liquidi che reintegrano i sali perduti nella sudorazione. Si può optare su per una bottiglia d’acqua portata da casa, oppure per una borraccia. La borraccia può essere comoda perché nell’acqua si possono inserire altri alimenti, come per esempio pezzi di frutta, magari dei pezzi di limone.

L’asciugamano è fondamentale. Meglio averne due, uno che l’atleta utilizzerà quando fa gli esercizi agli attrezzi e l’altro, più piccolo, per detergere il sudore. Entrambi possono essere in microfibra, un materiale poco ingombrante e leggero che occupa poco spazio nella borsa.

Per l’allenamento sono consigliate le magliette di cotone al 100% perché il cotone assorbe meglio il sudore e permette una maggiore traspirazione. Altro indumento importante sono le scarpe per fare palestra. Un personal trainer potrà darci il consiglio per la scarpa più adatta. Ricordiamoci che non necessariamente si devono spendere cifre folli, con poche decine di euro si possono acquistare scarpe più che buone. L’importante è che si usino solamente in palestra.

Nella Borsa non può mancare anche questo indispensabile accessorio

Poiché le scarpe con cui si entra in palestra saranno riposte nell’armadietto, insieme alla borsa e agli altri oggetti, occorre avere un buon lucchetto. Quale scegliere? Sicuramente quelli a combinazione sono i più comodi perché non occorre portarsi dietro la chiave. Il lucchetto più comodo e sicuro, potrebbe essere quello a 4 cifre.

Infine nella borsa non potrà mancare un marsupio, da tenere durante tutto l’allenamento. Dentro il marsupio l’atleta ci metterà il cellulare, il gel igienizzante, l’eventuale chiave dell’armadietto e altri oggetti personali.

