Chi lo ha detto che fare una vacanza in barca sia solo un affare per ricchi o pochi privilegiati?

Vi sono infatti soluzioni che costano grosso modo quanto 7 giorni in albergo e regalano un’esperienza unica e emozionante. Chi si reca in una località marittima dovrà organizzare delle escursioni per diversificare i programmi. Scegliendo invece la soluzione su un natante come qui illustrato, è previsto di default che i 7 giorni di ferie siano uno diverso dall’altro!

Vediamo di capirne di più sull’argomento. Ma anticipiamo che in media bastano 600 euro per una vacanza in barca tra piacere e avventura, natura e relax.

La formula dell’houseboat

Per chi ama quella giusta dose di avventura, di dolce fluire e assaporare la bellezza dei contesti urbani e naturalistici, ecco la soluzione. Il riferimento è all’houseboat, il noleggio senza patente di una barca da parte di una famiglia, coppia, amici, etc.

Si possono scegliere imbarcazioni differenti a seconda del numero dei posti letto, gli optional, l’anno del natante.

Di norma si richiede un equipaggio composto da almeno 2 adulti perché ci sono le piccole incombenze relative alla navigazione (tipo l’ormeggio). Né si potranno superare certi limiti di persone a bordo, anche per una questione di cabine disponili.

Si naviga solo di giorno e normalmente per 3-4 ore. Nel resto del tempo disponibile si può andare alla scoperta dei luoghi, prendere il sole, preparare una cena, etc.

Dove navigare in barca all’insegna del piacere da brivido

Vi sono percorsi suggeriti sia in Italia che nelle principali nazioni europee. Ovviamente la navigabilità dei corsi d’acqua (fiumi, laghi, canali, etc) detta il possibile itinerario.

I tour sono studiati e stabiliti in luoghi incantevoli, immersi in paesaggi strappati ai libri di fiabe tra arte, natura e corsi d’acqua. E soprattutto questo tipo di vacanza regala al visitatore una prospettiva insolita e fuori dall’ordinario. Ossia dall’acqua alla terraferma, mentre avviene quasi sempre il contrario.

Circa 600 euro per una vacanza in barca tra piacere e avventura, natura e relax

Diamo infine uno sguardo ai costi per capire la convenienza o meno di questa formula di fare vacanza. In questo nostro precedente articolo avevamo già illustrato quanto spendere per una vacanza.

In questo caso invece abbiamo spulciato il catalogo prezzi di un operatore di settore e ricavato dei valori medi a persona.

Essi variano in funzione del modello di imbarcazione scelto (quelli datati costano meno), il numero degli occupanti, il periodo scelto e gli optional contrattati.

Per avere un’idea abbiamo analizzato il costo di un’imbarcazione con poco più di 10 anni di vita e 3 cabine per ipotetiche 6 persone. Scegliendo luglio e agosto, il prezzo medio a persona oscilla sui 630 euro. A giugno invece è risultato in media pari a 570 mentre a settembre sui 510, sempre a persona.

A questi prezzi medi del noleggio della barca vanno aggiunte altre spese. Cioè i costi del carburante, del deposito cauzionale, le tariffe degli ormeggi, gli extra personali.

Approfondimento

Ecco quanto costa in media una settimana di vacanza in barca a vela.