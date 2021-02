La Redazione di ProeizionidiBorsa vuole comunicare ai suoi Lettori l’avvio di un programma che prevede 150 ore di formazione e 6 mesi di tirocinio retribuito tramite una borsa lavoro di 600 euro.

L’iniziativa prende il nome di Upper Jobs ed è promossa dal Comune di Latina in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labirinto, Latina Formazione Lavoro SRL e la Fondazione Roffredo Caetani.

Il progetto

Tale progetto di formazione e lavoro ha il compito di istruire e far lavorare 25 “operatori di parchi produttivi”. Ovvero, figure professionali specializzate nella coltivazione e nella manutenzione del verde e delle piante, con competenze di accoglienza del pubblico, comunicazione ambientale, gestione e organizzazione dei parchi produttivi urbani.

Obiettivi del programma

L’iniziativa intende promuovere l’inserimento dei partecipanti nel settore della florovivaistica, giardinaggio, manutenzione e gestione del verde urbano e dei parchi produttivi. Ridurre il livello di inattività, disoccupazione e rischio di povertà delle fasce più deboli.

Requisiti

Per partecipare alla selezione non c’è un limite massimo di età. Tuttavia, bisogna:

a) essere maggiorenni;

b) avere una buona conoscenza della lingua italiana;

c) essere residenti o domiciliati nel Comune di Latina da almeno 12 mesi;

d) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

600 euro al mese per giovani e meno giovani che vogliono lavorare in questo Comune. Come fare domanda

La scadenza per la presentazione delle domande per la prima edizione del programma è il 15 marzo 2021.

Per maggiori informazioni e per visionare il bando per intero, cliccare qui.

Oltre alla domanda, pena l’esclusione dal progetto, andranno inviate anche:

a) la scansione di un documento di identità valido;

b) la scansione del permesso di soggiorno o di un altro documento che attesta la regolarità del soggiorno in Italia per i cittadini dei Paesi extra UE.

Se “600 euro al mese per giovani e meno giovani che vogliono lavorare in questo Comune” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Nuove opportunità di lavoro per diplomati nel settore pubblico, ecco chi assume e come candidarsi”.