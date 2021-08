Ci avviamo a passi spediti verso il rito conviviale più celebre e rispettato dell’estate, che riunisce familiari ed amici nella giornata del 15 di agosto. Al mare o in montagna o in campagna, difficilmente si rinuncerà alla pratica del barbecue, della grigliata all’aperto, nel giorno di festività istituita dall’Imperatore Augusto.

Per non giungere incompleti e impreparati al pranzo di domenica, ecco 6 vini italiani favolosi e poco costosi da abbinare alla grigliata di carne di Ferragosto.

Abbinamento cibo e vino

Non è mai cosa facile abbinare il vino ad un cibo, in teoria, senza procedere prima all’assaggio. Questo perché tante sono le variabili legate in pratica alle caratteristiche effettive del vino e del cibo.

Spesso si fanno gli abbinamenti così come li ricordiamo, aiutandoci anche con l’immaginazione. Tuttavia, un dato vino, ottenuto da un preciso vitigno e in quella specifica zona di produzione, potrebbe aver avuto un’annata o una vendemmia particolare. Se poi aggiungiamo altri dettagli legati al modo e/o alle tecniche di vinificazione delle varie cantine, la ricerca della giusta combinazione con il cibo si complica di molto.

Lo stesso vale per il cibo e per le singole pietanze. Queste possono risultare differenti (al palato, all’olfatto, etc) da una preparazione a un’altra sulla base della tipologia e della quantità di ingredienti.

La grigliata di carne di Ferragosto

Vediamo quali possibili abbinamenti cibo-vino. In questo caso ci sono due aspetti particolari da considerare nella scelta del vino.

In primis, la tecnica di cottura della carne. Essa, infatti, conferirà alla pietanza quella tipica nota abbrustolita e amarognola data appunto dalla brace.

In secondo luogo, incideranno altri elementi tipo la succulenza, la quantità di grasso presente nelle nostri carni.

6 vini italiani favolosi e poco costosi da abbinare alla grigliata di carne di Ferragosto

Per le carni rosse più succulente, cerchiamo di abbinare un vino con un ottimo equilibrio tra alcolicità e tannicità. Sarebbe perfetto, quindi, un Chianti o un Aglianico, ma di medio corpo e struttura.

Un vino rosso fresco, vivace e frizzante per pulire il palato è invece l’ideale per la carne di maiale. In questi casi pensiamo ad esempio a un Lambrusco o un Bonarda d’Oltrepò Pavese.

Infine, se abbiamo scelto carne bianca come il pollame, orientiamoci verso un rosso morbido, fresco ma non troppo tannico come il Grignolino. In alternativa va benissimo anche un bianco profumato e più strutturato e persistente, come il Verdicchio.

