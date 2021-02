Ci sono 6 titoli azionari di Piazza Affari da comprare domani in apertura perchè hanno dato un segnale rialzista. Ottimo colpo di reni per i mercati azionari internazionali che come da nostre previsioni di ieri sono ripartiti al rialzo. Cosa fare adesso? Quando sui mercati si forma un pattern rialzista si deve comprare e mettere gli stop loss, e mantenere le posizioni fino al primo target grafico individuato. Di volta in volta, gli stop vanno alzati, in modo da garantire che il guadagno accumulato non venga sperperato.

Durerà questo rialzo ipotizzato? Nelle ultime settimane si sono avvicendati diversi falsi segnali ma il movimento degli ultimi 3 giorni sembra propedeutico ad una fase direzionale duratura.

Quali sono i 6 titoli azionari di Piazza Affari da comprare domani in apertura perchè hanno dato un segnale rialzista?

Per chi volesse tradare il Ftse Mib Future può entrare Long in apertura di domani con stop loss a 22.795 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni in area 23.790 e poi 24.100.

I titoli che abbiamo individuato per le nostre operazioni di trading sono:

ENI, Generali Assicurazioni, Intesa Sanpaolo, Mediaset, Saipem e Unicredit.

Strategia operativa e consigli di trading

Eni, comprare in apertura del 25 febbraio con stop loss a 9,38 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni a 10,25.

Generali Assicurazioni, comprare in apertura del 25 febbraio con stop loss a 15,28 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni a 16,46.

Intesa Sanpaolo, comprare in apertura del 25 febbraio con stop loss a 2,09 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni a 2,25.

Mediaset, comprare in apertura del 25 febbraio con stop loss a 2,26 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni a 2,43.

Saipem, comprare in apertura del 25 febbraio con stop loss a 2,54 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni a 2,81.

Unicredit, comprare in apertura del 25 febbraio con stop loss a 8,29 ed obiettivo primo da raggiungere nei prossimi giorni a 9,42.