In una famosa vignetta dei “Peanuts”, i bambini inventati dal disegnatore Charles Schultz e passati alla storia con Snoopy, Charlie Brown, Linus, uno di loro, al risveglio dice: “Ma chi è che ha inventato la mattina”. Un simpatico aneddoto per confermare quanto sia difficile, per quasi tutti noi sentire suonare la sveglia e partire per affrontare la giornata. Che, spesso poi si rivela una vera e propria trincea, tra figli, colleghi, clienti e via dicendo. Ecco quindi, per mitigare il colpo, 6 segreti per svegliarsi bene la mattina e vincere la stanchezza del risveglio.

Effetto Dracula, la luce del sole

La prima cosa da fare per svegliarsi è spalancare la finestra e farsi avvolgere dalla luce naturale, meglio se del sole, già sorto. Una specie di effetto Dracula al contrario, con la melatonina, ormone del sonno, che viene schiacciata dalla luce. Questa, colpendo la retina, innesca la funzione cerebrale che sostituisce quella del riposo.

Succo d’arancia o pompelmo

A stomaco vuoto, subito dopo aver messo sul fuoco la moka del caffè, un bicchiere di succo d’arancia o di pompelmo garantiscono una bomba di vitamina C. Questa funge letteralmente da killer delle tossine che ancora ci intorpidiscono e inietta nel sangue la benzina per innestare il turbo. Uno dei 6 segreti per svegliarsi bene la mattina e vincere la stanchezza del risveglio

Masticare un cubetto di cioccolata

Anche un solo cubetto di cioccolata fondente dona le energie sufficienti a partire bene e lasciarsi alle spalle il sonno. La cioccolata agisce sia sul cervello che sul fisico, migliorando la concentrazione e favorendo la carica bioritmica.

Un po’ di movimento

Quattro saltelli, se non disturbiamo gli inquilini del piano sottostante, o dieci flessioni e dieci addominali, fanno capire a mente e fisico che si volta pagina. Confermato anche di recente dai ricercatori della University of North Carolina: l’esercizio al risveglio dona il doppio di energie del caffè!

Caffè e ginseng

Non può mancare la caffeina nel nostro risveglio. Il caffè è rito e gusto. Binomio psicologico e fisiologico per cambiare ritmo e darci dentro. In alternativa, ottimo il ginseng, se non si soffre di disturbi cardiaci.

Una mela come inizio

Che una mela sia il segno dell’inizio è storia vecchia, che sia fondamentale per partire alla grande è storia recente. Le ultime ricerche confermano infatti che il fruttosio, zucchero sano,regala lo sprint necessario. La sua ricchezza d’acqua re idrata il fisico e dona performance già dal mattino.

Approfondimento

Una mela al giorno leva il medico di torno