Questo ingrediente è un vero asso nella manica durante le preparazioni di antipasti, primi e secondi piatti. L’aggiunta di panna da cucina aiuta a rendere ogni pietanza più cremosa e saporita. Possiamo aggiungerla al sugo e alla carne tritata per preparare un ragù spaziale, oppure usarla per preparare i rigatoni alla Giancaleone secondo la tradizione calabrese.

Per i secondi la panna è un vero capolavoro, perché accompagna anche tagli pregiati come il filetto o è ideale per preparare salse di pesce. Ma quando la panna sta per scadere e non sappiamo come usarla, questa selezione d’idee potrebbe davvero tornarci utile.

I primi 3 piatti per non sprecare questo prezioso ingrediente

Quante volte capita di aprire la confezione di panna e usarne giusto un po’ per macchiare, ad esempio, il sugo? La restante panna rimane in frigorifero per qualche giorno e capita di dimenticarla li. Invece, possiamo usarla per migliorare la gratinatura in forno la pasta con cavolfiore e pancetta, senza usare la besciamella.

Si può scegliere di usare la panna per arricchire la ratatouille di verdure. Dopo aver tagliato della stessa misura le verdure che abbiamo in frigo, basterà condirle con qualche cucchiaio di panna per esaltarne il gusto. Ma possiamo usarla anche per gratinare i finocchi. Basterà sbollentare 500 grammi di finocchi e porli in una teglia con 70 grammi di formaggio grattugiato e 2 cucchiai di panna. Aggiungere sale e pepe nero e spolverare con il pangrattato. Cuocere a 180 gradi per 20 minuti circa.

Le altre delle 6 ricette facili per consumare la panna da cucina avanzata o in scadenza che non possiamo non conoscere

Possiamo anche decidere di preparare la pasta con salsiccia e zafferano, aggiungendo solo qualche cucchiaio di panna avanzata. Basterà far cuocere la salsiccia sbriciolata in padella, mentre la pasta cuocere. Poi, aggiungere panna e zafferano.

Ma tra le 6 ricette facili per consumare la panna rientra pure la quiche salata di verdure. Dopo aver cotto in padella le verdure presenti in frigo, distribuirle su una base di pasta sfoglia bucherellata. Aggiungere un composto di uova sbattute, formaggio grattugiato, pepe nero, sale e giusto un po’ di panna da cucina direttamente sulle verdure. Infornare fino a doratura desiderata.

L’ultimo modo di riciclare la panna avanzata è unendola agli straccetti di pollo cotti in padella per renderli più cremosi. Possiamo scegliere di aggiungere anche i funghi e della senape. E la panna da cucina è utile anche per migliorare un piatto un po’ troppo salato!

