6 regole da seguire che proteggerebbero la pelle durante l’attività fisica, migliorando e moltiplicando gli effetti benefici dello sport

L’attività fisica è un toccasana per diverse ragioni, in quanto presenta i principali seguenti effetti benefici:

favorirebbe il mantenimento del peso forma;

indurrebbe a scegliere un’alimentazione più sana;

allevierebbe lo stress e l’ansia;

migliorerebbe l’umore e il senso di autostima.

In più, molti non sanno che lo sport migliorerebbe anche la salute della pelle. Questo perché lo sforzo fisico attiva l’ossigeno ed aumenta il flusso sanguigno. Non a caso, quando facciamo attività fisica, soprattutto se all’esterno, abbiamo una pelle più radiosa, luminosa, dal colorito più acceso.

Tuttavia, per ottimizzarne gli effetti, sarebbe consigliabile seguire alcuni consigli, che servirebbero ad evitare conseguenze indesiderate. Si pensi ad acne da allenamento, eritemi solari, ferite o infezioni. Partiamo dalla prima regola essenziale per mantenere una pelle sana tutte le volte che ci si allena, che sarebbe quella di struccarsi. È, infatti, importante che la pelle sia ben pulita quando si fa movimento. Questo perché il make up, creando una membrana protettiva, occlude i pori e non permetterebbe alla pelle di respirare. Da qui, la possibile formazione di acne da sport, dovuta anche alla penetrazione di sudore e trucco nei pori che si dilatano.

Gli altri consigli su come proteggere la pelle durante l’attività fisica

La seconda regola è quella di utilizzare la crema solare in caso di allenamento all’aperto, sia in estate che in inverno. In questo modo, si proteggerebbe la pelle dall’effetto dannoso dei raggi ultravioletti, che ne provocano l’invecchiamento. Terza regola da seguire sarebbe quella di adottare un abbigliamento adeguato all’attività che si sta per svolgere. Il tutto per evitare irritazioni ed eventuali escoriazioni. Quindi, l’ideale sarebbe utilizzare capi comodi, larghi e traspiranti, fatti di un tessuto possibilmente vegetale. Se, però, si preferiscono tessuti tecnici e aderenti, meglio stare attenti al fatto che siano traspiranti e senza cuciture. Inoltre, occorrerebbe lavare i capi utilizzati dopo ogni allenamento, in modo da evitare infezioni e proliferazioni batteriche.

Tra le 6 regole da seguire che ci aiuterebbero a proteggere la pelle durante l’attività fisica vi è quella di fare la doccia appena terminata l’attività. Anche questo gesto, spesso trascurato, sarebbe importante per rimuovere sudore, sebo e cellule desquamate. In tal modo, si evitano non solo infezioni, ma anche eventuali irritazioni e manifestazioni acneiche al volto e al tronco.

6 regole da seguire che proteggerebbero la pelle durante l’attività fisica, migliorando e moltiplicando gli effetti benefici dello sport

Quinta regola: se si va in palestra, è buona norma usare il proprio asciugamano sulle sedute e gli schienali dei macchinari. Questo perché la pelle sudata sarebbe più esposta ad infezioni. Per la stessa ragione, se si pratica attività in palestra e piscina, occorre utilizzare le ciabatte sia negli spogliatoi, che nelle docce, per evitare verruche e infezioni batteriche. Inoltre, è consigliabile pulire gli attrezzi che si utilizzano, prima e dopo, e igienizzare le mani dopo ogni allenamento. Il tutto, per evitare la trasmissione di batteri. Infine, in caso di tagli, abrasioni e piercing, è bene coprire le aree interessate. Le ferite, infatti, potrebbero infettarsi. Lo stesso può accadere se si fa il bagno in piscina, al mare, negli idromassaggi e nelle saune, quindi sarebbe meglio evitare in questi casi.

