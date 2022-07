“Il cane è il miglior amico dell’uomo”, una frase che i proprietari dei cani dicono spesso e che può fare da molla per spingerci a prenderne uno.

Tuttavia, anche se il nostro desiderio fosse proprio questo, la decisione non dovrebbe essere presa senza pensarci due volte. Un cane, infatti, a prescindere dalla razza, richiede sempre una certa dose di impegno, in termini di tempo ed economici.

Inoltre, bisognerebbe valutare cosa si cerca, per esempio un cane “da salotto”, uno dinamico da sport o uno adatto per proteggere la casa. Ancora, bisognerebbe valutare i propri spazi e la propria esperienza con la razza canina.

Approfondendo proprio questi ultimi due aspetti, se vivessimo in appartamento e fossimo alle primissime armi ecco alcune razze, di ogni taglia, che potremmo valutare.

6 razze che potremmo scegliere come primo cane da appartamento, tranquille e poco impegnative

Per tutti i principianti che non hanno mai avuto a che fare con un cane proprio e che per di più vivono in un appartamento, l’ideale sarebbe una razza tranquilla e poco impegnativa.

Tranquilla significherebbe equilibrata, pacifica, serena e in grado di non farsi perturbare dagli eventi esterni. Poco impegnativa significherebbe facile da addestrare, calma, rapidamente adattabile alla routine e ai cambiamenti, non eccessivamente bisognosa di attenzioni particolari.

Ma quali risponderebbero a tutte queste caratteristiche?

Ecco, dunque, ben 6 razze che potremmo scegliere come primo cane da appartamento, riconosciute da ENCI e/o FCI.

Taglie grandi

Per gli amanti dei cani di una certa stazza, ci sarebbero almeno due cuccioli adatti per la prima esperienza e impeccabili tra le quattro pareti di casa.

Il primo sarebbe il famosissimo biondo Golden Retriever, cane da famiglia per eccellenza, pubblicizzato con bambini e nonni e dal cuore d’oro. Questa razza, inoltre, avrebbe pazienza da vendere, dinamicità all’occorrenza e un apprendimento da fare invidia al primo della classe.

Il secondo, invece, sarebbe l’elegantissimo Setter inglese, leggermente più attivo, ma altrettanto docile e buono e dotato di un autocontrollo invidiabile.

Taglie medie

Nel vasto mondo delle medium size ci sarebbero altre due razze a prova di principianti e perfettamente a loro agio con la vita d’appartamento.

La prima razza sarebbe il Cocker Spaniel inglese, quello con due orecchie lunghe e morbide a incorniciare un musetto tenerissimo. Questo peluche vivente sarebbe un vero allegrone, molto intelligente, amante della compagnia ma in grado di stare tranquillo anche da solo.

La seconda razza sarebbe il Bulldog inglese, dal portamento buffo e dai rotolini teneri che incorniciano un muso magnetico ed espressivo. Questo cane, inoltre, sarebbe particolarmente socievole, paziente, dolcissimo e non abbaierebbe quasi mai.

Taglie piccole

Passando ai piccini del gruppo, uno dei più adatti sarebbe il Boston Terrier, con due orecchie a punta e musetto sempre apparentemente imbronciato. In realtà, questa razza sarebbe molto allegra, particolarmente attaccata ai padroni e mite.

Infine, completiamo con il Cavalier King Charles Spaniel, concentrato di dolcezza e sofficità, incredibilmente gentile, adattabile e affettuoso.

