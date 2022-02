La primavera di quest’anno rappresenta una vera rinascita anche nell’abbigliamento, come testimoniano le collezioni degli stilisti più in voga. Questo desiderio è palese nell’utilizzo di tessuti e fantasie fresche, colorate o floreali e in calzature e accessori grintosi.

Queste collezioni puntano tutto sulla comodità e sulla sensazione di comfort del corpo. Non solo calzature comode per affrontare le lunghe passeggiate al sole senza avvertire troppo dolore ai piedi, ma anche abiti e gonne fresche e stilose.

Ma il vero vantaggio sembrerebbe la capacità di questi capi di rendere la figura più longilinea e nascondere qualche rotondità che può provocare insicurezza. Ecco subito una selezione di quelli veramente irrinunciabile nei prossimi mesi.

Tra rigidi corpetti, confortevoli T-shirt e gonne sensualissime

Corpetti e bustini con stecche aiutano a mantenere posture più erette e, di conseguenza, a nascondere visivamente un po’ di pancetta. Si tratta quasi di veri abiti contenitivi, che aiutano a delineare una silhouette armoniosa. Nell’armadio, dunque, dovrebbe esserci almeno un miniabito a bustino, magari con fantasia floreale.

Questo è, nel calendario cinese, l’anno della tigre, simbolo di forza, coraggio e rinascita. Come buon auspicio o per seguire un trend di moda, meglio non farsi mancare una T-shirt con logo della tigre. Ad esempio, il Brand Hugo Boss ne propone un modello al prezzo di 79,95 euro. La mezza maglietta non segna i fianchi e nasconde un po’ di pancetta.

La gonna, poi, è proprio uno degli indumenti bandiera della primavera, specie se di lunghezza midi e con profondi spacchi sul fondo. Questa lascia intravedere caviglia e polpaccio, allungando visibilmente la figura se abbinata con una scarpa con il tacco.

Ecco i 6 must 2022 per snellire fianchi e pancia visibilmente con bustini steccati e comodi tacchi stiletto

Impossibile farsi mancare almeno un paio di stivali sopra il ginocchio con tacco a stiletto. Il colore è rigorosamente bianco, proprio come l’ultimo modello di cappotto sofisticato che sta bene con tutto per lo stesso motivo. Gli stivali sopra il ginocchio valorizzano anche le figure più basse.

Per una calzatura ancora più comoda basta puntare sugli stivaletti in neoprene elasticizzato con tacco grosso in pelle. Stile e comodità fondono perfettamente in questo modello.

E come non concludere con un accessorio di tendenza del momento come la borsa in pelle con intreccio obliquo? Il consiglio è di puntare su tinte decise come il corallo o il magenta.

Ma questi sono solo 6 must 2022 per snellire fianchi e pancia e non resta che ampliare il proprio guardaroba con altri favolosi capi tattici.

Lettura consigliata

Ecco l’immancabile accessorio che sfina la figura e riduce il girovita