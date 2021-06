La leggenda narra che durante la dieta non si debba assolutamente mangiare la pasta. Per tanto tempo relegata a piatto di seconda scelta quando si vuole seguire una corretta alimentazione, gli esperti hanno recentemente smentito alcune dicerie.

Difatti, un buon piatto di spaghetti non solo è buono, facile da preparare ed economico, ma ha anche innumerevoli proprietà. Primo tra tutti il suo potere saziante e nutriente. Inoltre e come già accennato in un precedente articolo (link qui), la pasta stimola l’assorbimento di triptofano, che favorisce la calma e il riposo notturno.

D’altra parte, bisogna sottolineare che se mangiata con i condimenti giusti, una porzione di pennette non è affatto “anti dietetica” come molti credono. Anzi, può aiutare a seguire una corretta alimentazione e a restare leggeri durante le afose giornate estive. Vediamo dunque quali sono i condimenti più adatti per un gustoso primo piatto senza sensi di colpa.

6 modi di cucinare la pasta in estate restando leggeri senza rinunciare ai carboidrati

Partiamo dal pesce: i primi 3 condimenti che i nostri esperti di alimentazione suggeriscono sono proprio a base di diversi tipi di pesce.

Il primo prevede salmone e un formaggio magro spalmabile come il Philadelphia o i fiocchi di latte, che bilanciano il sapore intenso del salmone affumicato.

Il secondo è a base di gamberetti e crema di zucchine per un contrasto superbo da realizzare con grande semplicità. Infine il terzo vede protagonisti il tonno, i pomodorini e la menta per un sapore estivo e incredibilmente fresco.

I pomodorini come passe-partout

I pomodorini sono immancabili nel nostro frigorifero perché riescono a trasformare anche il piatto più semplice in un’opera d’arte. E poi, quando non abbiamo idee e troviamo soltanto pochi ingredienti nella nostra cucina, proprio i ciliegini riescono sempre a salvarci. A questo proposito, possiamo realizzare ben tre piatti di pasta fredda e calda: pomodorini, olive nere e un filo d’olio extravergine da un lato. Pomodorini e bocconcini di mozzarella (meglio light) dall’altro e per ultimo pesto di basilico senz’aglio e pomodorini gialli.

Sono questi i 6 modi di cucinare la pasta in estate restando leggeri senza rinunciare ai carboidrati e in pochissimi minuti. Non serve scegliere tra gusto e leggerezza quando possiamo avere entrambi.