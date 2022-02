6 metodi utili per risparmiare sul riscaldamento, utilizzando termosifoni  e ottenendo il massimo del calore con il minimo in bolletta

Questi periodi di grande freddo ci inducono ad utilizzare più che mai i termosifoni, con enormi costi in bolletta. Quindi, una delle maggiori esigenze che abbiamo, è quella di trovare dei modi che ci consentano di risparmiare. In proposito, qui forniremo 6 consigli pratici e semplici per abbattere i costi, garantendoci allo stesso tempo il riscaldamento necessario. Si tratta, cioè di adottare delle abitudini che, singolarmente, sarebbero ininfluenti ma utilizzate insieme, ci aiuteranno ad ottenere il risultato sperato.

La prima: mantenere in casa una temperatura di 20°, anche con l’aiuto di un termostato. Una siffatta temperatura, presenta un doppio vantaggio. Infatti, non solo consente di mantenere a bada i consumi ma è anche la gradazione ideale per il nostro corpo. Secondo consiglio: fare arieggiare la casa nelle ore più calde, per 10/15 minuti. Ciò permette di far entrare aria più calda, in modo tale che il lavoro dei termosifoni ne risulterà avvantaggiato.

Le altre regole per risparmiare sul riscaldamento

Terza regola: spurgare l’aria dei radiatori. Ciò in quanto per assicurarsi il risparmio, uno dei primi accorgimenti è proprio quello di non trascurare la manutenzione. Questa procedura serve anche ad ottenere un funzionamento migliore dei radiatori accompagnata ad una maggiore efficienza. Non a caso, nei termosifoni, possono venirsi a formare delle bolle di aria, che ne ostacolano il corretto funzionamento. Pertanto, dei 6 metodi utili per risparmiare sul riscaldamento, quella di spurgarli almeno una volta all’anno, rappresenta una delle già importanti. Basta solamente far ruotare la valvola per la fuoriuscita dell’aria accumulatasi. Quarto consiglio: non coprire i caloriferi con vestiti umidi o altro. Stesso dicasi per i copritermosifoni, i mobili e le altre strutture che ne riducono l’efficacia riscaldante e quindi le prestazioni.

Veniamo, adesso alla quinta mossa da fare che è quella di : utilizzare pannelli isolanti dietro ai termosifoni, per impedire la dispersione di calore. Si tratta di una soluzione molto funzionale per risparmiare sul riscaldamento, attraverso l’ottimizzazione del calore prodotto. Infine, sesto ed ultimo consiglio è: utilizzare un deumidificatore per ridurre il livello di umidità nell’aria. Ciò in quanto, a volte, capita di sentire freddo anche quando la temperatura è piuttosto elevata, proprio a causa dell’umidità. Ebbene, grazie al deumidificatore, il calore si sentirà di più e consequenzialmente potremo ridurre la temperatura del termostato. Il tutto, con evidenti benefici in bolletta ma anche sulla salute.

