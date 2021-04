Per rinnovare la propria camera non occorrono pennelli e vernice, è sufficiente scegliere la giusta carta da parati. Questo modo di abbellire le pareti di gran moda negli anni 70 è tornato in voga anche oggi. La carta da parati è un prezioso alleato, se si vuole rinnovare la propria camera da letto.

Facile da applicare e disponibile in numerose varianti è la soluzione ideale e meno impegnativa da rimuovere in un futuro. 6 meravigliose fantasie per rinnovare la propria camera con la carta da parati e renderla irresistibile.

Stampe floreali

Le stampe floreali, nelle carte da parati, rendono le proprie camere classiche e tradizionali. Uno stile romantico d’indiscusso impatto, che dona eleganza e armonia.

Pattern geometrici

Le fantasie geometriche sono di gran moda. La carta da parati, con fantasie geometriche, si adatta perfettamente alle camere da letto. L’aspetto conferito da queste fantasie è elegante, raffinato e creativo.

Stile orientale

Lo stile orientale è un classico che non passa mai di moda. Quando questo stile quando approda nelle camere da letto, rende l’ambiente rilassante e suggestivo.

Colori pastello

Una menzione speciale, meritano le carte da parati dai colori pastello. Queste tonalità sono molto richieste e si abbinano bene a tutti i generi di arredamento. Anche se a una prima impressione, queste carte da parati potrebbero sembrare prive di carattere sul lungo periodo, evitano di annoiare.

Fantasie tropicali

I pattern di foreste tropicali, sulle carte da parati donano personalità alla stanza. Sono pattern molto vistosi adatti a chi ama esagerare. Attenzione però, a scegliere la parete giusta sulla quale applicare il wallpaper per bilanciare bene gli spazi pieni e quelli vuoti.

Effetto marmo

Se si vuole un effetto minimal ed elegante, questa carta da parati è perfetta. Esistono moltissime varianti, che riproducono questo effetto e le meravigliose venature di questa pietra naturale. Basta scegliere la più indicata alla proprie esigenze.

Queste sono le 6 meravigliose fantasie per rinnovare la propria camera con la carta da parati e renderla irresistibile. Non resta che mettersi a lavoro!