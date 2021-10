Tutti i cani hanno uno sguardo davvero espressivo. Molto spesso la prima cosa che ci conquista del nostro nuovo amico a quattro zampe è proprio quello. Occhi dolci e coccolosi, ma anche vispi e intelligenti.

La maggior parte hanno occhi scuri, castano-nero. Ma esistono alcune razze che in realtà si distinguono poiché possono averli di gran lunga più chiari e luminosi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Abbiamo già visto 8 razze di cani che sembrano peluche per quanto sono morbidi e pelosi. Ora scopriremo invece 6 maestosi e bellissimi cani con occhi azzurrissimi intensi e profondi da lasciare quasi senza fiato.

Occhi azzurri

Alcuni cani possono avere entrambi gli occhi azzurri o solo uno, in questo caso si parla di eterocromia. Gli occhi azzurri sono molto delicati.

Il motivo per cui li hanno diversi è molteplice e dipende anche dalle razze. Nella maggior parte dei casi la causa è genetica.

Può associarsi al gene Merle, responsabile anche di una colorazione maculata del mantello. Lo stesso in alcuni casi, potrebbe comportare anche alcuni problemi di cecità e sordità. Ciò solitamente avviene dall’accoppiamento di due esemplari Merle. È bene dunque sottoporre il cane a una visita veterinaria per escludere possibili complicanze.

In altri casi invece si tratta della mutazione di un cromosoma indipendente dalla colorazione del pelo.

6 maestosi e bellissimi cani con occhi azzurrissimi intensi e profondi da lasciare quasi senza fiato

Non tutti gli esemplari di queste razze hanno gli occhi azzurri, ma sicuramente sono quelle dove ciò si verifica più di frequente. Rimarremo incantati dai loro ammalianti e profondi occhi color ghiaccio.

Non può che venirci subito in mente il Siberian Husky, il cane da slitta per eccellenza. Un cane sportivo e che ha bisogno di molta attività fisica. È amichevole e amorevole con la sua famiglia, a dispetto del suo aspetto gelido è un gran giocherellone. La colorazione dei suoi occhi dipenderebbe da un cromosoma modificato.

Altrettanto conosciuta come razza è quella dell’affettuoso Dalmata, resa ancor più nota dal cartone Disney “La carica dei 101”. L’assenza di occhi scuri può però far presagire problemi a livello di udito.

Possono avere occhioni blu anche altri tre cani nelle varianti blue Merle, caratterizzate da un manto chiaro con macchie più scure. Si tratta di tre cani da pastore. Il primo è uno dei cani più intelligenti e fedeli di sempre, il Border Collie. Il secondo è il vivace e leale Pastore Australiano. Il terzo è il dolce e paziente Pastore Scozzese dello Shetland.

Meno famoso ma indimenticabile, il Weimaraner, cane da caccia alquanto tranquillo. Linea slanciata e pelo grigio chiaro. Ha meravigliosi occhi blu da cucciolo, ma in linea di massima mutano in età adulta divenendo altrettanto particolari, di un chiarissimo e insolito color ambra.

Queste 6 razze di cani sono stupende e in più sono molto adatte alle famiglie.

Approfondimento

Questi nomi per cani che richiamano ricordi felici stanno spopolando e sono i più ricercati e simpatici