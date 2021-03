Per poter affrontare la vita adulta, ognuno di noi, deve necessariamente mettersi a confronto con tutte quelle sfide che ci permettono di crescere. Per alcuni è più semplice che per altri. Che sia per interessi, indole, educazione o anche solo grazie all’ambiente che ci circonda partiamo tutti da posizioni diverse con abilità e risorse differenti.

Tralasciando però quei pochissimi fortunati che si può dire abbiano ottenuto tutto dalla nascita, la maggior parte di noi dovrà sviluppare alcune importanti capacità. Ecco allora che in questo articolo vedremo le 6 indispensabili abilità da padroneggiare prima dei 30 anni per vivere una vita di successo.

Social skills

Nessun uomo è un’isola. Al giorno d’oggi se vogliamo vivere una vita piena dobbiamo imparare a interfacciarci con la società che ci circonda e le persone che la compongono.

Una delle più importanti abilità per fare questo è imparare a provare empatia per chi ci circonda: è infatti importantissimo saper ascoltare e cercare di vedere le cose dal punto di vista degli altri.

Altrettanto importante è saper accettare con garbo una critica: bisogna infatti imparare a mettere da parte l’orgoglio e il bisogno di rispondere a una critica e concentrarsi sulle informazioni utili che ci vengono fornite.

O ancora, sebbene sia molto difficile per alcuni, dovremmo abituarci a dire la parola “no” con rispetto. Non sempre potremmo dire di sì a tutto o a tutti. Imparare quindi a usare questa parola nel modo giusto ci aiuterà a vivere una vita più sana e senza stress.

Abilità pratiche

Tra le 6 indispensabili abilità da padroneggiare prima dei 30 anni esistono però anche delle capacità legate alla vita di tutti i giorni. Ne potremmo parlare di tante, come rammendare i vestiti o rispettare un budget, ma tra le più importanti troviamo sicuramente l’imparare una seconda lingua. Saper parlare una seconda lingua, inglese, francese o spagnolo che sia, è importantissimo al giorno d’oggi sia nel privato che nel lavoro.

Allo stesso modo anche imparare a vestirsi nel modo giusto e quindi anche a sapersi presentare ad un colloquio di lavoro sarà fondamentale.

Infine, assolutamente da non trascurare: un adulto che voglia vivere una vita serena dovrà essere in grado di passare del tempo da solo. Imparando a non avere bisogno, per forza, della compagnia altrui.