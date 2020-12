Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo Natale sarà diverso sotto molti punti di vista e il clima natalizio sarà senz’altro diverso. I vari pranzi e cenoni, anche se in forma più ristretta, si faranno. Quel che è certo è che la quantità di cibo sarà indubbiamente maggiore della norma. Pertanto, è risaputo che, dopo le feste, sia doveroso cercare di tornare in forma. Se ancora non si sono trovati i regali da fare (o da farsi), ecco 6 idee regalo per mantenersi in forma anche a Natale con meno di 50 euro.

La cyclette portatile da scrivania è un accessorio che quest’anno è arrivato alla ribalta. Data la nuova condizione emergenziale, molte persone ormai lavorano in modalità smartworking e studiano da remoto potendo concedere meno tempo alla palestra e alle attività motorie. Questa cyclette è pratica perché, essendo portatile, permette di essere posizionata sotto il tavolo o sotto la scrivania per essere comodamente usata mentre si studia o si lavora.

Lo stepper per l’home fitness è l’attrezzo che permette di simulare il movimento che si fa quando si salgono le scale. Allenando l’equilibrio, ci si muove ottenendo un allenamento completo che permette di tonificare sia i muscoli del tronco, sia quelli degli arti inferiori.

La barra per trazioni permette di allenare nella comodità di casa muscoli bicipiti e tricipiti, addome, spalle e dorsali. Essendo dotata di gommini antiscivolo, permette di allenarsi in sicurezza e stabilità.

Il foam roller è uno strumento che fornisce sollievo in seguito a contratture accelerando il processo di guarigione. Praticando un auto-massaggio, stimola il flusso sanguigno e aiuta a ridurre la concentrazione di acido lattico in determinate zone del corpo.

Con l’attrezzo elastico da pilates si può compiere un’ampia varietà di esercizi allenando e tonificando glutei e quadricipiti in maniera semplice e comoda.

Il ring (o magic circle) è uno strumento sul quale viene applicata una resistenza grazie a due appoggi. Permette così di allenare e rafforzare braccia, gambe e addome.

Dopo aver presentato 6 idee regalo per mantenersi in forma anche a Natale con meno di 50 euro, resta soltanto più da scegliere quella maggiormente adatta alle proprie esigenze.