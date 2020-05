Lo studio e l’interpretazione dei grafici di mercato costituisce da sempre la stella polare di chi fa trading sulle azioni di Borsa (ma non solo). Chi approccia ai mercati tramite lo studio dei fondamentali, fa del bilancio e tutti i suoi possibili ratios l’incipit di ogni sua decisione. Viceversa chi fa trading grafico si affida agli andamenti di barre o candele per capire il da farsi. Vediamo allora 6 fonti top di analisi tecniche di Borsa e dei mercati finanziari in generale.

@tradingview

Tra i più rinomati e seguiti in assoluto c’è l’account Twitter di @tradingview, con circa 100mila followers al seguito. Il blog viene aggiornato di continuo di grafici e analisi di prim’ordine sulle principali asset class. Curato da stimati e competenti professionisti, costituisce un porto sicuro per chi cerca spunti e/o conferme alle proprie strategie operative.

@stockcats

La “stravaganza” di questo account è che abbina grafici di Borsa a foto a iosa di gatti. In tutte le pose, alla stregua dei tanti pattern delle azioni che l’autore analizza e spiega con dovizia di particolari. Offre anche un largo spazio ai commenti degli utenti, in base ai quali si riesce a capire la psicologia dei traders.

@SJD10304

Il master trader che ne cura l’account, Steve Deppe, è un navigato esperto dei listini finanziari di mezzo mondo. È infatti chief investment officer alle dipendenze di “Ndwm”, società di gestione patrimoniale. E gestisce in proprio, su Twitter, l’account @SJD10304. Cosa vi si trova nei post? Tanti grafici di prim’ordine, statistiche e curiosità legate al mondo della finanza a 360.

@allstartcharts

L’account @allstarcharts è curato dal chartered market technician J.C. Parets da ormai un decennio. Il punto di forza del blog risiede nelle dettagliate analisi che condivide coi suoi lettori. Tutti corredati con i pattern grafici da lui individuati e che allega a testimonianza delle analisi che effettua. Altro punto di forza del blog è la capacità mettere a confronto tra loro due titoli e svolgere approfondite analisi intermarket.

@kimblecharting

Il nome del blog in realtà è preso dal nome di battesimo del suo autore, Chris Kimble. In questo caso però l’eccellente servizio di servizio analitico è usufruibile solo a pagamento. I 2 punti di forza dell’autore? L’individuazione dei punti di massimo e di minimo, meno in quelli intermedi. Chris Kimble deve molta della sua bravura a John Templeton, che lo ha formato in giovinezza.

@dkellerCMT

In questo caso il chartered market technician è David Keller cura la sua creatura, il blog @DKellerCMT. Il punto di forza è la capacità di sfruttare a dovere molti degli indicatori di mercato presenti sulle più comuni piattaforme di trading. Preme poi sottolineare che David Keller è anche e soprattutto il chief market strategist del famoso sito di finanza StockCharts.com

Manco a dirlo, ovviamente ogni trader ha sempre le sue tecniche con cui ha avuto maggiori percentuali di successo in passato. O che ha sperimentato da molti anni e quindi si sente più “confident”. O che ancora ha appreso a qualche corso o da qualche libro. Aldilà di tutto ciò non sarebbe comunque un’idea da scartare a priori quella di confrontarsi anche con punti di vista diversi dai propri. Magari iniziando proprio dai 5 account Twitter sopra presentati (https://www.proiezionidiborsa.it/titoli-azionari-di-borsa-spread-e-recovery-fund-qual-e-il-nesso-che-li-lega/).