La nostra casa è la nostra fortezza. È un luogo dove sentirsi protetti e sicuri. Dedichiamo tante energie ad arredarla e tenerla in ordine. Ma quando ci capita quale malanno inaspettato, non sempre siamo pronti a rimediare. Infatti, quante volte è successo che con un improvviso attacco di mal di pancia o con la febbre alta, siamo costretti a fare una corsa in farmacia. Non sempre rimedi naturali danno un risultato immediato. Gioca d’anticipo e tieni il tuo armadietto rifornito con i farmaci da usare all’occorrenza (e dovuta attenzione). Ricorda anche quelli che possono essere un vero salvavita.

Ora andiamo a vedere quali sono i 6 farmaci da tenere assolutamente in casa in vista di un possibile lockdown

Oltre ai farmaci specifici per le eventuali patologie, è fondamentale che siano presenti i medicinali che possono essere d’aiuto in altri casi.

Febbre e influenza

Soprattutto con il freddo alle porte, il rischio di contrarre l’influenza è alto. Meglio quindi essere preparati! Procurati un medicinale antifebbrile con paracetamolo (Tachipirina o simile). Anche l’acido acetilsalicilico (Aspirina) ha un potere antipiretico ed analgesico, oltre ad essere un antinfiammatorio.

Scottature

Sono abbastanza frequenti nell’ambito domestico. Bisogna avere un rimedio pronto per alleviare il dolore causato da qualche schizzo di olio bollente o una scottatura dopo una prolungata esposizione al sole. Una pomata anestetica, come Foille o simile è da tenere sempre in casa.

Allergie

Circa un quarto di popolazione italiana soffre di allergia di varie gravità. Da quelle al polline, con il naso che cola, fino alle allergie alimentari, che possono provocare uno shock anafilattico. Anche se non sei allergico, sappi che potresti eventualmente svilupparne una, anche in forma grave, in età adulta. Avere un rimedio in casa può salvare la vita. Procurati un antistaminico e un corticosteroide da tenere in casa (Bentelan o simile).

Mal di testa, dolori da ciclo e reumatici

Per questi fastidi possiamo usare gli stessi farmaci che abbiamo comprato per influenza e febbre. Qualora i dolori fossero molto forti, un medicinale con ibuprofene è particolarmente di sollievo.

Tagli e ferite

Acqua ossigenata o altri disinfettanti presenti in commercio sono assolutamente da tenere sempre in casa. Ricordatevi che anche se il prodotto non risulta scaduto, ma è stato aperto da tempo, perde la propria efficacia. Meglio averne uno di scorta!

Diarrea e stipsi

Nei giorni in cui il tuo intestino “ti rema contro”, assicurati di avere un rimedio a portata di mano. In farmacia ci sono tantissimi medicinali e soluzioni naturali per questo tipo di problema.

Oltre ai 6 farmaci da tenere assolutamente in casa in vista di un possibile lockdown, ecco quali sono i loro ausiliari!

Compra anche delle garze, delle siringhe sterili, i cerotti e un termometro. Mentre nel freezer non deve mancare una borsa per il ghiaccio, da estrarre all’occorrenza.

Ricorda di tenere tutti i farmaci lontano dalla portata dei bambini. Inoltre, è importante controllare la data di scadenza e buttare nei raccoglitori appositi quelli già scaduti.