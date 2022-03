È sabato mattina, finalmente la sveglia ci ha lasciati dormire fino a tardi ed ecco che ci prepariamo per l’inizio del weekend. Le giornate cominciano ad allungarsi, inizia il primo caldo e la voglia di uscire torna più forte di prima. I giorni di sabato e domenica si prospettano intensi e piacevoli, anche perché possiamo goderci un pranzo, una cena o una colazione fuori. A proposito di colazione, abbiamo voglia di una bella torta al cioccolato, morbida e perfetta da inzuppare nel latte o nel cappuccino.

Purtroppo, però, il pensiero di scendere da casa per recarci al bar ci fa quasi rabbrividire e così mettiamo via l’idea della colazione fuori. Allora, apriamo il frigo e la credenza, diamo uno sguardo e troviamo giusto due cose: cioccolato e uova. Impossibile preparare qualcosa con così poco, pensiamo, e allora via con i soliti biscotti e latte semi-freddo.

In realtà, con quei due soli ingredienti possiamo preparare un manicaretto ideale per iniziare la giornata con il piede giusto. E non solo, perché la nostra ricetta è anche ottima per la linea, dato che è senza burro e zuccheri aggiunti. Vediamo come realizzarla per un buongiorno dolcissimo senza costi e sensi di colpa.

6 euro, 2 ingredienti e 30 minuti per questa morbida torta al cioccolato da inzuppare nel cappuccino fumante

Per prima cosa, procuriamoci:

300 grammi di cioccolato al latte o fondente (in base ai gusti);

5 uova.

Ingrediente non necessario ma soltanto decorativo:

zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Cominciamo dal cioccolato facendo sciogliere la tavoletta a bagnomaria e, nel frattempo, occupiamoci delle uova, separando il tuorlo dall’albume. Mettiamo i tuorli in una ciotola e montiamo l’albume a parte.

Non appena il cioccolato si sarà sciolto completamente, uniamolo ai tuorli e, a poco a poco, aggiungiamo l’albume montato. Mescoliamo con una paletta e versiamo in una teglia precedentemente imburrata e leggermente infarinata.

Inforniamo a 170 gradi per 25 minuti ed ecco pronta la nostra leccornia.

Possiamo decorarla con una spolverata di zucchero a velo o con dei pezzi di frutta lungo il contorno.

Buona, gustosa, ma anche leggera ed economica. Infatti, le uova costano in media euro 1,50, mentre la tavoletta di cioccolato 4,50. 6 euro, 2 ingredienti e una scoperta irresistibile che farà felici i nostri risvegli, ma anche la merenda e il dessert.

