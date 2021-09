La natura non aspetta i nostri comodi, ecco perché non dobbiamo mai tralasciare le nostre piante. Se d’estate abbiamo protetto le specie più sensibili al caldo e dalla siccità, ora dobbiamo pensare al freddo e alle piogge.

Sicuramente alcune piante non dovranno rimanere fuori casa, perché potrebbero patire con le temperature basse. Ma dobbiamo anche preoccuparci di importanti dettagli, che permetteranno a orto e giardino di rimanere in ordine e pronti all’inverno.

Tra i vari lavori, ci sono 6 cose da fare adesso per preparare perfettamente l’orto e il giardino ai mesi invernali. Questo non riguarda solo i giardinieri più esperti, ma tutti coloro che possiedono uno spazio esterno dedicato alla vegetazione. Per evitare inutili stress e ansie, è fondamentale organizzare il lavoro prima, quindi carta e penna e cominciamo a segnare le mosse indispensabili.

La prima cosa è fare ordine, recuperiamo tutti i vasi in terracotta vuoti e teniamoli al riparo. Sarebbe uno spreco rovinarli a causa del vento e della grandine.

Se abbiamo un piccolo capanno o uno spazio destinato al materiale, riponiamo tutti gli attrezzi da giardinieri al chiuso. Non abbandoniamoli per terra e fra le piante, perché rischiamo di doverli buttare. Disinfettiamo tutti gli attrezzi a dovere, ad esempio con acqua e sapone o bicarbonato, poi facciamoli asciugare prima di conservarli.

Eliminiamo i rami e le foglie autunnali dal prato e dai viali di casa, ma anche dall’orto. Cerchiamo di togliere tutto e, nel frattempo, controlliamo che le piante non soffrano di qualche patologia. Non buttiamo via tutte le foglie, potrebbero essere utili per creare il compost, o colorare vecchie lenzuola.

Pianificare è importante anche se vogliamo ottenere tanti fiori e frutti in primavera. Quindi, scegliamo i bulbi che fioriranno e cresceranno nei prossimi mesi, gli altri conserviamoli nel modo opportuno. Andranno lasciati in un luogo buio e freddo, all’interno di un sacchetto di plastica forato, insieme a muschio e segatura.

Cure e attenzioni

È il momento ideale per piantare l’aglio, interriamo gli spicchi a circa 5 cm e distanziamoli tra loro alla giusta distanza. Possiamo anche cominciare a seminare le varie insalate: rucola, carote, cavolo, fave e spinaci, per raccogliere i risultati tra poco tempo.

Per mantenere il benessere di orto e giardino, usiamo il pacciame. La pacciamatura prevede una protezione duratura alle nostre piante, per realizzarla usiamo le foglie secche, trucioli di legno, segatura, compost. Prima di effettuare quest’azione, ricordiamoci di eliminare erbacce e ripulire tutto.

Arricchiamo il nostro terreno con un fertilizzante naturale, perché anche con il freddo dobbiamo assicurare sostanze nutritive. Quindi, usiamo gusci tritati, scarti di frutta e verdura, macerati adatti alle nostre piante, anche realizzati con le nostre mani.