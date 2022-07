Siamo ormai a fine luglio. Le tanto sospirate vacanze sono quasi arrivate. C’è chi sta per partire e chi lo farà nelle prossime settimane. Mare, lago, montagna. Italia o estero. Ognuno ha le sue preferenze. Ad ogni modo, le vacanze sono un periodo indispensabile per prendersi una pausa ristoratrice, staccando da tutto e da tutti, nel vero senso della parola. Il bello delle vacanze sta anche nella scelta della meta e nella programmazione. Tuttavia, prima di chiudersi la porta di casa alle spalle e di sdraiarci rilassati su una spiaggia caraibica, magari poco distante dall’Italia, rimane ancora un’incombenza da fare: le valigie.

Tutti sappiamo bene che, nei giorni che precedono la partenza, è bene stilare una lista con tutto ciò che serve da portare con noi. Ed ancora, è altrettanto noto il fatto che bisognerebbe studiare già a casa i vari abbinamenti da poter creare, così da portare con noi i capi per i giusti outfit. Nelle prossime righe approfondiremo la questione dando ulteriori suggerimenti.

6 consigli per fare le valigie intelligentemente e 3 errori da evitare

Ricordiamo anzitutto l’importanza dello spazio in valigia. Va sfruttato ed ottimizzato al massimo. I capi vanno arrotolati. In questo modo non si stropicceranno. Sistemiamo la biancheria intima in sacchetti, in modo che non si sparpagli nella valigia. Tali sacchetti ci serviranno in seguito per riporvi la biancheria sporca e usata. Sempre per mantenere ordine, suggeriamo di inserire i calzini, già appaiati, direttamente all’interno delle scarpe. Se portiamo delle camicie, sistemiamo le cinture all’interno del collo. Ottimizzeremo gli spazi e il collo rimarrà teso e non si stropiccerà. Se la nostra passione è la lettura, riduciamo gli spazi optando per un sottilissimo ebook reader. Infine, è bene essere previdenti. Portiamo con noi uno zaino vuoto: potrebbe tornarci utile al ritorno se abbiamo esagerato con i souvenir.

3 errori comuni

Vediamo ora alcuni errori che spesso si compiono nel fare le valigie:

meteo. Prevedere meteo variabile. Anche se la nostra destinazione è al mare, non bisogna scongiurare l’eventualità di giornate brutte con pioggia, vento e temperature fresche. Portare quindi sempre un capo un po’ più pesante rispetto alla media (felpa o maglioncino leggero), un k-way e un ombrellino portatile;

inconvenienti vari. Sigillare con del nastro adesivo i tappi dei flaconi di shampoo, bagnoschiuma, balsamo, e così via, per evitare brutte sorprese una volta giungi a destinazione;

salute. Mai dimenticare il kit di primo soccorso, perché non in tutte le località turistiche ci sono ospedali o studi medici nelle immediate vicinanze. È fondamentale avere sempre tutto l’occorrente per interventi immediati. Ad esempio, cerotti per piccole ferite e disinfettante, utile anche in caso di punture di insetti o meduse.

Ed ecco quindi i nostri 6 consigli per fare le valigie intelligentemente.

