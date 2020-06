6 buoni motivi per cui bisogna usare il rosmarino? Eccoli. Dopo anni di ricerche, l’Università di Newcastle, Nord dell’Inghilterra, ai confini con la Scozia, ha reso noti tutti i benefici del rosmarino. Uno studio, per la verità, svolto su un doppio binario, che ha coinvolto migliaia di persone, di tutte le età.

Gli elementi presi in considerazione

Sono stati presi in considerazione:

– L’acqua di rosmarino

– L’olio di rosmarino

Non essendo la stessa cosa, ma puntando entrambi alla nostra salute, i ricercatori britannici hanno comunque voluto unire i benefici di questa pianta. Ecco quindi 6 buoni motivi per cui bisogna usare il rosmarino, sia esso olio, che acqua:

– Aiuta la concentrazione mentale

– Facilita la memoria, soprattutto quella matematica

– Combatte la cellulite

– Allontana la tensione emotiva

– Allenta i dolori muscolari

– Previene la caduta dei capelli

Dall’ambiente alla tavola, ma sempre benefico

La ricerca ha voluto appositamente analizzare a 360 gradi, gli effetti benefici di questa pianta, presente sui nostri balconi e nei nostri orti. Dalla profumazione degli ambienti, alla cucina, dall’igiene personale al relax di una tisana. In tutti i casi, sia con l’olio, che con l’acqua, il rosmarino risultava benefico per chi lo utilizzava. A conferma dei 6 buoni motivi per cui bisogna usare il rosmarino

– I soggetti che utilizzavano l’olio di rosmarino come profumo per ambiente, inspirandone l’essenza, risultavano più agili mentalmente e più reattivi. Non solo, in particolari gare mnemoniche di matematica applicata ai calcoli di tutti i giorni, come i costi delle bollette o della spesa, rispondevano prima e meglio.

– Le donne che utilizzavano l’olio, traevano benefici importanti per combattere la cellulite. Questo perché, agendo sulla circolazione sanguigna, permette di aggredire l’adipe dovuta alla ritenzione idrica ed eliminarla. Unitamente all’attività fisica.

– Le gocce di olio, diluite nella vasca da bagno, permettono alla nostra mente e al sistema nervoso di rilassarsi. Il rosmarino combatte infatti la tensione e permette di riprendere l’equilibrio psicofisico perduto

– L’olio, frizionato sul corpo, e unito all’acqua del bagno permette agli atleti di guarire più velocemente da contratture, ematomi e dolori. Lo stesso vale per chi soffre di dolori reumatici e artritici. Un vero jolly per le nostre sofferenze.

– Qualche goccia di olio o di acqua di rosmarino, estratta dalle sue foglie, rinforza il cuoio capelluto. Permette ai capelli fragili di ritrovare forza e resistenza, elimina la forfora e l’alopecia.

Dove trovare l’olio di rosmarino

L’olio di rosmarino è in vendita nelle erboristerie e farmacie. L’acqua di rosmarino è fattibile anche a casa, mettendo le foglie in una tazza di acqua calda e lasciando l’infuso a riposo per qualche minuto. Il nostro consiglio è di berlo assieme a due altri nutrienti di altissimo livello: limone e miele. Una tisana portentosa per un costo davvero irrisorio.