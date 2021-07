Purtroppo, nonostante i passi da gigante fatti dalla medicina oncologica negli ultimi anni non possiamo realmente affermare che esistano i famosi “super-cibi” contro il cancro. Come specificato sempre dalle associazioni sulla ricerca come AIRC o Fondazione Umberto Veronesi solo per citarne un paio, ci sono alimenti che aiutano nella prevenzione. Così come d’altro canto ci sono alimenti e bevande che possono favorire l’insorgere della malattia. Ecco allora 6 alimenti benefici in grado di aiutarci a prevenire almeno 3 tumori pericolosi nelle indicazioni ufficiali della medicina oncologica.

American Institute for Cancer Research

L’elenco che mettiamo a disposizione dei nostri Lettori è consultabile anche sul sito di una delle fondazioni in assoluto più potenti e attive nel mondo della ricerca: l’American Institute for Cancer Research. Lista ufficialmente adottata anche dalle nostre associazioni.

mele e mirtilli non solo tolgono letteralmente il medico di torno, ma grazie ai loro polifenoli, alle fibre, alle vitamine e agli antiossidanti sono riconosciuti come paladini nella difesa dei tumori all’intestino, al fegato e al pancreas;

broccoli i pomodori sono da sempre considerati i veri e propri alleati dello stomaco e di tutti gli organi circostanti. Da sempre le nostre nonne ci ricordano che con i loro nutrienti queste verdure sono in grado di prevenire ogni tipo di malattia e innalzare clamorosamente le nostre difese immunitarie.

6 alimenti benefici in grado di aiutarci a prevenire almeno 3 tumori pericolosi

Ma ci sono anche quelli meno conosciuti in questo campo eppure fondamentali allo stesso modo come:

i legumi sono una fonte alternativa importantissima di proteine. Inoltre contengono fibre e polifenoli a volontà capaci di innalzare una vera e propria barriera contro il cancro;

la soia che in Oriente è considerata non solo un condimento ma una vera e propria para-medicina riesce a donare al nostro organismo gli aminoacidi necessari per non far mancare le proteine essenziali quotidiane;

il tè verde sempre più riconosciuto ufficialmente dalla scienza e dalla medicina come un vero proprio alleato nella lotta ai tumori. È infatti ricchissimo di una molecola che si chiama catechina capace di elevare uno scudo contro le malattie esterne.

