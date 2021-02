Il decreto Milleproroghe 2021 sta mettendo in campo una serie di disposizioni atte ad agevolare la fruizione di alcuni bonus e agevolazioni. Molte delle quali erano già previste dalle misure di legge precedenti.

In questo spazio, la Redazione di ProieziondiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle novità relative il bonus vacanze 2021.

In buona sostanza, la prima informazione utile da sapere è che è stata prevista una proroga del bonus. Tale agevolazione potrà essere utilizzata fino a dicembre 2021 e non fino al 30 giugno 2021 come stabilito nel decreto Ristori.

500 euro per andare in vacanza, ecco le ultime novità per non farsi scappare questo bonus

Da sottolineare, però, che tale modifica si riferisce ai nuclei familiari con una soglia ISEE minore di 40.000 euro e che hanno già richiesto l’accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 176 del decreto Rilancio, entro il 30 dicembre scorso.

Dunque, in buona sostanza, le famiglie che hanno richiesto il buono vacanza da sfruttare per il pagamento di servizi offerti dagli esercizi accreditati avranno ancora la possibilità di utilizzarlo per altri 6 mesi.

Una decisione dettata dalla pandemia ancora in corso che, al momento, ha reso impossibile per le famiglie spostarsi per le vacanze. Oltre al fatto che molte strutture turistiche sono chiuse proprio a causa del Covid 19.

Si ricorda, inoltre, che per i nuclei familiari composti da tre o più persone il buono vacanza ha il valore di 500 euro.

Di tale somma, l’80 per cento è utilizzabile come sconto per i servizi offerti dalle strutture aderenti. Il restante 20 per cento è usufruibile sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione deve essere relativa all’anno di imposta in cui è stato utilizzato il buono vacanza, ovvero 2020 o 2021.

