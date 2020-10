Le uova sono un alimento fondamentale nella nostra cucina. Dai vari utilizzi a tavola è anche molto nutriente. Attenzione a non abusare del tuorlo però. Mangiarne troppo potrebbe causare un aumento dei valori di colesterolo. Ma in generale negli ultimi anni la sua reputazione è stata riabilitata, se il consumo si limita a un massimo di una al giorno. Sempre in una dieta bilanciata. Visto che ora possiamo mangiarlo in tranquillità, cosa ne facciamo dei gusci?

5 trucchi per riutilizzare i gusci d’uovo

Il guscio d’uovo è composto per lo più da carbonato di calcio. Ma contiene anche piccole quantità di magnesio e fosfato di calcio. Il gesto che ci viene spontaneo è quello di buttarlo subito. Ma lo sapevi che grazie alle sue proprietà può essere riutilizzato per svariati usi? Vediamo quali.

Come fertilizzante

Prendi i gusci d’uovo, schiacciali e riducili in polvere. Non è necessario che sia super fina. Mettili nel terriccio, mescola e poi pianta quello che vuoi. Aiuteranno a rinforzare le tue piante grazie al calcio contenuto. Usali soprattutto in piante che avranno frutti pesanti, come quella di pomodoro o peperone.

Come contenitore compostabile

In questo periodo prima di piantare i nostri semi nel vaso di solito usiamo contenitori più piccoli o vaschette. Invece di usare quelli classici in plastica possiamo usare i gusci d’uovo! Sono un’alternativa più conveniente e rispettosa dell’ambiente. Grazie alla loro membrana nutritiva le tue piantine spunteranno in un attimo. In più puoi utilizzare i contenitori di cartone come vaschetta, un punto in più per il riciclo.

Come scrostante per pentole

Ebbene sì, i gusci d’uovo sono ottimi per togliere le incrostazioni in modo naturale. Basta strofinare dei pezzetti di guscio sulla parte interessata! Vedrai che quelle brutte incrostazioni spariranno in un attimo. Puoi anche aggiungerli, dopo averli fatti diventare polvere, a un po’ di acqua e detersivo per i piatti.

Come sbiancante per lenzuola e asciugamani

Il guscio d’uovo ha un potere sbiancante. Possono essere utilizzati per tutto il bucato di colore bianco. A mano o in lavatrice. Se vuoi usarli in lavatrice, metti li in una federa o un panno ben chiuso, così eviterai di intasare il filtro della lavatrice.

Come maschere esfolianti

Prendi un albume e montalo con la polvere di gusci d’uovo. Stendi il composto sul viso, tienilo per qualche minuto e poi risciacqua con acqua tiepida. Vedrai che pelle radiosa! Puoi anche mischiare i gusci al tuo solito olio idratante. Così da creare uno scrub fatto in casa.

Ed ecco 5 trucchi per riutilizzare i gusci d’uovo. Ora che sai cosa farne, ti consiglio una ricetta con le uova che stupirà tutti, clicca qui per scoprirla!