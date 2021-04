Tutto il contesto abitativo ha una sua funzione. Descrive chi siamo, comunica parte del nostro essere che a volte ha voglia di cambiare. Di modificarsi per evolversi. Potrebbe sembrare un vezzo oppure un’esigenza dettata dalla voglia personale di una fase nuova. Di un “punto e a capo”. Abbiamo stilato 5 trucchi originali per rinnovare con gusto l’arredamento in casa senza spendere troppo e rendere l’appartamento più accogliente, personalizzato e luminoso.

Una base neutra

Se siamo alla nostra prima e nuova abitazione e conosciamo un poco del nostro umore altalenante, creiamo una base di colori neutri. Su cui successivamente possiamo fantasticare con agilità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, un modo per modificare l’arredamento è avere divani e poltrone di un colore basic, neutro. Aggiungendo o cambiando i colori dei copricuscino possiamo già creare una novità nell’arredo. Lo stesso vale se scegliamo un copridivano nuovo così da creare l’effetto di una seduta completamente diversa.

Parete lavagna

Il secondo dei 5 trucchi originali per rinnovare con gusto l’arredamento in casa senza spendere troppo e rendere l’appartamento più accogliente, personalizzato e luminoso riguarda le pareti.

Una, tra le altre, possiamo dedicarla all’effetto lavagna. Si usa una vernice specifica su un angolo della casa. Tutti i conviventi possono lasciare i propri messaggi, una dedica o anche un promo.

I mobili

Se disponiamo di un mobile antico, magari lasciato in donazione, possiamo riverniciarlo. Spostarlo di stanza e reinventarne la destinazione d’uso. Anche il colore fa la sua parte.

Puntando su giochi di colore possiamo riverniciare una parete o un mobile appunto. Basta solo una parte dell’appartamento a cambiare colore per rendere tutta la casa come nuova.

Combinazione di luci e specchi

Se l’appartamento è piccolo, scegliere dei punti in cui mettere degli specchi è di forte aiuto. Dona profondità agli spazi e rende l’ambiente molto più scenografico.

Possono costare molto, ma se sappiamo cercare anche nei mercatini dell’usato, e in alcune catene franchising di arredamento online, risolviamo con poco. Le luci, al pari, possono essere determinanti per cambiare il visual di una camera. Possiamo sperimentare nuove soluzioni led, ad esempio. Rigorosamente a basso consumo, modificare la posizione e l’intensità per avere un aspetto completamente nuovo.

Riciclo creativo

Molto in voga ormai. Anche abusato. Però è un’idea. Barattoli di vetro o lattine possono essere riciclate e usate in vario modo. Come porta candele. O piccoli vasi per piantine di piccolo fusto. Gli stessi possono essere anche decorati con spennellate di colori.