Da quasi un anno permettere ai dipendenti il lavoro da casa è diventata la prassi per molte aziende. I lavoratori, non potendo più utilizzare la stampante dell’ufficio, dovranno dotarsi di una stampante per stampare i documenti necessari.

5 trucchi furbi per risparmiare sulle cartucce della stampante

Inoltre, se già prima della pandemia, il costo delle cartucce incideva sul bilancio familiare, oggi, questa spesa, si è ingrandita. Per questo motivo è sempre più urgente la necessità di scovare dei trucchetti per abbattere i costi delle cartucce.

La buona notizia è che esistono alcuni piccoli accorgimenti grazie ai quali sarà possibile abbattere notevolmente le spese.

Stampare solo ciò che serve realmente

La prima regola, più importante, è cercare di stampare solamente ciò che serve davvero.

Quando ci si accinge a stampare bisognerà selezionare solo i fogli necessari. Pagine introduttive o indici, in alcuni casi, potrebbero essere omessi.

Scelta della stampante

Anche la scelta della stampante inciderà sui costi futuri. La stampante, infatti, andrà acquistata tenendo conto delle proprie esigenze.

La stampante che utilizza le cartucce sarà preferibile nel caso in cui si debbano stampare molti documenti con qualità elevata. Questo perchè, se non usate per molto tempo, le cartucce della stampante tenderanno a seccarsi.

Nel caso in cui le stampe siano sporadiche, invece, converrà optare per una stampate laser dal momento che il toner potrà essere utilizzato fino al suo esaurimento. Non correrà il pericolo di rovinarsi.

Bianco e nero

Quando la necessità di stampa si limita a semplici documenti bisognerebbe sempre optare per il bianco e nero. Ridurre l’utilizzo delle cartucce colorate, più costose, sarà importante per contenere la spesa. Basterà selezionare nelle impostazioni della stampante “stampa in bianco e nero”. In alcuni casi sarà possibile farlo anche al momento della stampa.

Peraltro, oltre a selezionare la modalità di stampa bianco e nero, sarà possibile utilizzare il risparmio toner. Se si devono stampare solamente documenti, infatti, abbassando leggermente la qualità della stampa si potrà risparmiare sulla cartuccia.

Una riduzione della risoluzione permetterà, infatti, di risparmiare molto inchiostro.

Cartucce rigenerate

Invece di acquistare cartucce originali a prezzo pieno, poi, è possibile acquistare in negozi specializzati cartucce rigenerate. Questa tipologia di cartuccia ha un costo inferiore. E ciò perché l’involucro rimarrà sempre lo stesso e ad essere ricaricato sarà il contenuto.

Scegliere questa modalità sarà importante. Sia per una questione di risparmio di denaro, sia per un minor impatto ambientale. Il problema è che dopo un certo numero di rigenerazioni perderanno la loro efficacia e la precisione.

Cartucce compatibili

L’ultimo tra i 5 trucchi furbi per risparmiare sulle cartucce della stampante è l’utilizzo delle cartucce compatibili. Si tratta della tipologia di cartucce più conveniente tra quelle originali e quelle rigenerate.

Sono cartucce nuove. Realizzate e vendute da aziende non autorizzate dalla casa produttrice della stampante. Le caratteristiche di queste cartucce sono le medesime di quelle originali. Ma il prezzo sarà inferiore.

Ecco, quindi, svelati 5 trucchi furbi per risparmiare sulle cartucce della stampante.