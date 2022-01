Apparire sempre ordinate e impeccabili è il sogno di tante donne. Con l’arrivo del nuovo anno, poi, la speranza è sempre quella di riuscire a perseguire tutti i buoni propositi che ci siamo prefissati a Capodanno.

Tra gli obiettivi di questo 2022, sono molti gli italiani che hanno espresso la volontà di seguire uno stile di vita migliore. Oltre alla dieta e all’esercizio fisico, molte donne sceglieranno di curare il proprio aspetto anche attraverso il famoso “trucco e parrucco”.

2022: tra nuove tendenze e vecchi rimedi

Per quanto riguarda i capelli, le tendenze del 2022 parlano chiaro. Volume e leggerezza saranno le parole chiave che caratterizzeranno tutti i nuovi look.

Tantissimi i tagli versatili che contano di conquistare le giovanissime, ma anche le donne più adulte in un colpo solo.

Non a caso, sentiremo molto parlare di questo favoloso taglio di capelli 2022. Comodo e sbarazzino sta bene a 20 ma anche a 50 e 60 anni.

Oltre alle abili mani del parrucchiere, è buona norma affidare la nostra chioma a prodotti ristrutturanti e nutrienti che possano migliorare lo stato di salute dei capelli. Per chi non ha tempo di utilizzare impacchi e maschere nutrienti la capigliatura durante il giorno, ecco 3 prodotti utili che agiscono di notte, utili anche per i capelli bianchi.

Per farci apparire sempre ordinate, ovviamente, anche la piega ha il suo ruolo. Sicuramente, sfoggiare una chioma fluente e svolazzante è buon punto di partenza. Dunque, ecco qualche piccolo stratagemma per dare volume ai capelli partendo dalla radice.

Ora sveliamo altri 5 trucchetti per pelle e capelli che fanno sembrare il viso snello e l’aspetto più giovane anche dopo i 50 anni

Chi vuole sfinare il viso dovrebbe optare, innanzitutto per un taglio scalato e possibilmente sempre liscio. In questo modo i capelli dritti nasconderanno le guance. Da evitare i tagli che arrivano al mento. Meglio optare per un taglio più lungo o più corto.

A chi ama la frangia, ma vuole sfinare il viso, consigliamo di scegliere un ciuffo laterale asimmetrico. In questo modo le rotondità del viso si ridimensioneranno otticamente.

Infine, per quanto riguarda il make up, si consiglia di preferire tonalità rosate e nude. Un rossetto neutro equilibrerà maggiormente i lineamenti. Inoltre, anche il blush è fondamentale e a tutte le età. Distribuire il prodotto con il pennello in diagonale, partendo dal centro della guancia fino all’attaccatura dei capelli. Tracciare una leggera linea che termina sulla parte alta del viso sfina il volto otticamente. Una tecnica che può essere tranquillamente utilizzata anche in presenza delle rughe d’espressione. Dunque, ecco svelati i 5 trucchetti per pelle e capelli che fanno sembrare il viso snello e l’aspetto più giovane anche dopo i 50 anni.

Consiglio extra

Da non trascurare le sopracciglia. Oggi, la moda le vuole folte e abbastanza grandi. Per sfinare il volto non servono forme eccessivamente ampie. Ciò che farà la differenza è la definizione. Avere le sopracciglia dalla giusta forma e dimensione proporzionerà immediatamente tutto il viso.