5 trucchetti che le francesi conoscono per essere chic e giovani anche dopo i 45 anni

Le donne francesi e parigine sono l’emblema dell’eleganza. L’eleganza è una caratteristica che viene riconosciuta a livello internazionale alle signore di nazionalità francese. Scopriamo allora i motivi, tutti da copiare, perché le francesi hanno fama di esser tanto chic.

5 trucchetti che le francesi conoscono per essere chic sempre ed ovunque

Partiamo dall’hair styling, proprio in Francia si è diffuso un taglio di frangia che addolcisce i lineamenti. Si tratta delle cosiddetta frangia alla francese o frangia birkin dal nome dell’attrice Jane Birkin che la inventò e ne fece la sua pettinatura caratteristica. Questa frangia è aperta, spettinata e sfilata non piena né compatta. Lo styling è molto semplice: mentre si asciuga basta “spettinarla” con le dita. Si tratta di una frangia che si può portare con ogni tipo di acconciatura compresa lo chignon campanello di moda per quest’autunno.

Le francesine: le calzature alla moda per l’autunno 2022

Dal capo passiamo ai piedi. Le scarpe francesine sono dei mocassini stringati per la stagione più fredda. Il taglio della tomaia potrebbe essere considerata maschile ma abbinata ad un outfit di classe in stile parigino, non può che valorizzare la femminilità. Spesso le francesine si confondono con le inglesine ma quest’ultime hanno un’allacciatura più larga che le rende meno eleganti rispetto alle calzature francesi. Ci sono, poi, le francesine nella versione con il tacco, davvero molto chic.

I pantaloni alla francese per essere chic anche dopo i 45 anni

Ci sono dei pantaloni che si caratterizzano per taglio delle tasche detto appunto alla francese. Si tratta di tasche laterali tagliate quindi non a toppa, che rendono più facile persino camuffare i temuti cuscinetti sui fianchi. Sono di solito pantaloni dal taglio classico, a sigaretta ma con il dettaglio delle tasche alla francese diventano decisamente glamour. Con questi pantaloni portare una mano in tasca non è mai maleducato ma al contrario rende la nostra postura ancora migliore.

Il basco

Il basco è un accessorio, un cappello che va portato sulle 23.00. Si tratta di un cappello morbido non rigido come, ad esempio, una coppola. Può esser portato con un ciuffo laterale o tirando indietro i capelli sulla fronte. La moda parigina è estremamente semplice ma nasconde una meticolosa cura dei dettagli dietro un’apparenza minimalista. Il Basco francese, se di colore rosso, può essere abbinato alla tipica maglia a righe alla marinara. Pochi sanno che la maglia a righe francese, celebre in tutto il Mondo, viene fabbricata in una storica azienda bretone, la Armor-Lux. In abbinamento al basco rosso potremmo portare anche un borsa a mano in color rosso lacca di moda per l’autunno.

Il tailleur

Non è un caso se questo capo d’abbigliamento porti un nome francese. Talvolta questo completo giacca e gonna loungette si chiama anche tailleur Chanel dal nome della sua creatrice Coco Chanel. Si tratta di un tailleur in tessuto tweed morbido e comodo, con scollatura girocollo e bottoni dorati. Il capo iconico della Maison francese ha conquistato milioni di donne dal dopoguerra in poi.

Ecco dunque 5 trucchetti che le francesi conoscono per essere chic e giovani anche dopo i 45 anni.