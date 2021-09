Finalmente è arrivato il momento di traslocare nella casa nuova, quella che sogniamo fin da piccoli. E anche se non vediamo l’ora di fare questo passo, c’è qualcosa che rovina il momento: l’ansia. Infatti, si tratta di un impegno enorme e che occuperà tutto il tempo libero e le nostre energie per diversi giorni. Poi, non sempre si sa con esattezza che cosa fare e in che ordine, e si rischia di dimenticare qualcosa di importante.

Ma niente panico, fondamentale per affrontare il trasloco è non avere fretta e organizzarsi al meglio. Per questo, è importante avere un metodo da seguire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

5 trucchetti che in pochi conoscono per affrontare al meglio un trasloco ed evitare brutte sorprese

Incredibile ma vero, il trasloco è la terza grande fonte di stress dopo il lutto e la separazione. In effetti, si tratta di un nuovo inizio ed è normale voler partire con il piede giusto. Vediamo quindi come fare con questi 5 trucchetti:

gli aspetti burocratici: è importante cominciare a contattare le società di luce, gas, internet e telefono per tempo sia per la disdetta che per i nuovi allacci. Inoltre, è bene ricordare di contattare le Poste, la banca e tutte le istituzioni che richiedono di conoscere eventuali cambi di residenza. Per tutto ciò, si consiglia di creare una lista di tutte le cose da fare;

decluttering: per non portare nella nuova casa tutte quelle cose che da anni non si usano, meglio liberarsene per tempo. Quindi, circa 1 mese prima del trasloco, si consiglia di regalare o vendere questi oggetti per portare con sé solo ciò che serve;

dividere gli scatoloni per stanza di destinazione: in questo modo sarà semplice sapere dove mettere le scatole nella casa nuova;

preparare una valigia per i primi giorni: le prime giornate nella casa nuova saranno un caos, con oggetti e scatoloni in ogni dove. Per questo, è importante avere in una valigia tutto ciò che può servire per i primi tempi, fino a quando non si finirà con il trasloco;

chiedere aiuto ad amici e parenti: anche solo per portar dentro scatoloni e mobili ci saranno di grande aiuto. Inoltre, il trasloco sarà molto più veloce e divertente se fatto in compagnia.

Seguendo questi 5 trucchetti che in pochi conoscono per affrontare al meglio un trasloco, sarà semplice trasferirsi ed evitare brutte sorprese.

Trasferirsi senza ansie

Come accennato, il trasloco può causare un forte stress, sia perché è impegnativo e caotico, sia perché prevede un enorme cambiamento. Per cui, è importante fare le cose con calma e senza ansie, cercando di non preoccuparsi troppo e di vivere il momento. In molti, infatti, vedono il trasloco come la fine di un capitolo, ma è importante vederlo anche come un entusiasmante nuovo inizio.

Anche per questo, è fondamentale la presenza di amici e parenti, per affrontare il cambiamento con le persone a noi care al nostro fianco.