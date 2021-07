Molti iniziano già a fasciarsi la testa e danno quasi per scontato che siamo all’inizio di un ribasso. Non è ancora il momento per gridare al sell off, perchè a parer nostro sarà importante capire cosa accadrà fra lunedì e martedì prossimo. In questi due giorni si potrebbe ribaltare anche la tendenza dei grafici nuovamente al rialzo.

Quali sono i livelli che faranno scendere con probabilità elevate i listini americani?

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 35.090.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.623,03.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.375,09.

Di giorno in giorno poi andremo a mantenere il polso della situazione.

Il tema odierno scelto dal nostro Ufficio Studi è il seguente:

5 titoli guida e sottovalutati a Wall Street che sono ancora indecisi sulla direzione da prendere.

Quali sono i titoli che abbiamo scelto ed individuato?

Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook, Google, Microsoft e Netflix.

Analisi grafica e previsionale di 5 titoli guida e sottovalutati a Wall Street che sono ancora indecisi sulla direzione da prendere

Amazon, ultimo prezzo a 3.573,63. Fair value a 4.500 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 3.529, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3.850 e poi 4.050.

Facebook, ultimo prezzo a 341,16. Fair value a 450 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 355,38, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 315 e poi 275.

Google, ultimo prezzo a 2.539,40. Fair value a 3.950 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 2.480,40, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2.650 e poi 2.900.

Microsoft, ultimo prezzo a 280,75. Fair value a 320 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 274,30, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 320 e poi 350.

Netflix, ultimo prezzo a 530,31. Fair value a 630 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 527,05, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 560 e poi 597.

Come al solito si procederà per step e le prossime giornate saranno davvero decisive per capire non solo la direzione che prenderanno questi titoli ma anche gli stessi listini azionari.