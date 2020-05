5 titoli ed azioni a basso rischio su Borsa Italiana. Esistono davvero titoli azionari a basso rischio? Dipende. Dipende da 1) che cosa si intende per rischio (e non è una cosa di poco conto) 2) quanto rischio si è disposti a tollerare per investire in titoli azionari. Che, notoriamente, sono più rischiosi dei titoli obbligazionari. Le definizioni di rischio finanziario si assomigliano tutte, ma presentano anche qualche differenza. Per esempio “Per rischio finanziario si intende il rischio per un investitore di avere nel breve periodo una oscillazione del valore del capitale investito, legata all’andamento degli strumenti finanziari presenti in portafoglio.” Oppure “Il rischio finanziario è definito come la variabilità indefinita (o volatilità) degli investimenti, includendo perdite potenziali come allo stesso modo inaspettati guadagni.”

Simili, ma differenti, visto?

E, purtroppo, questa variabilità si riflette anche nella psicologia dell’investitore. Quello che per una persona è rischioso, non lo è per un’altra, e viceversa. Una persona può voler fare rafting su un fiume impetuoso, e poi lanciarsi da una cascata montana facendo base jumping. E magari per un altro investitore il massimo del rischio è attraversare la strada dietro casa sua, di cui conosce a memoria il tempo di durata dei semafori. E’ tutto relativo, ovviamente. Così come il rischio, che è comunque sempre connaturato con gli investimenti, è relativa l’esposizione ai medesimi. Un investitore che ami rischiare potrebbe volere una asset allocation composta esclusivamente di azioni, mentre uno che non ama rischiare sarebbe magari esposto solo in obbligazioni. In questo specifico caso, però, vogliamo fornire 5 titoli ed azioni a basso rischio, adatte ad un portafoglio prudente.

5 titoli ed azioni a basso rischio su Borsa Italiana

Anche tra le azioni c’è rischio e rischio. Le azioni growth, normalmente, sono considerate più rischiose delle value. Ed i titoli tech, che per anni non fatturano utili, sono certamente più rischiosi di business più legati a flussi ben più prevedibili, come quelli industriali. Quindi ci sono titoli azionari meno rischiosi di altri. Le loro caratteristiche variano da mercato a mercato perciò, per non disperderci, noi indicheremo 5 titoli ed azioni a basso rischio su Borsa Italiana.

E ci concentreremo sull’indice principale, il Ftse Mib.

I titoli azionari in questione sono A2A, ENEL, ENI, Hera e Poste Italiane.

A2A è una multi-utility italiana, che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, gas, nei servizi ambientali, e nello sviluppo di prodotti e nei servizi per l’efficienza energetica, l’economia circolare, la mobilità elettrica e le smart city. Hera è una multiutility con sede a Bologna. Fornisce servizi energetici (gas, energia elettrica), idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti). ENEL è una multinazionale Italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e gas.

E’ tra le prime 100 aziende al mondo per fatturato e la maggiore utility integrata d’Europa in termini di capitalizzazione. ENI è un’azienda multinazionale italiana attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica e della chimica verde, della produzione e commercializzazione di energia elettrica e delle energie rinnovabili. E’ l’ottavo gruppo petrolifero mondiale per giro d’affari, tra le prime 100 aziende al mondo per capitalizzazione di mercato e l’83esima per fatturato. Poste Italiane è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia. Ex monopolista (come ENEL e ENI), oggi si occupa ancora di servizi di posta, bancoposta e di telecomunicazione. Ma anche di servizi di telematica pubblica, operazioni di riscossione e pagamento, raccolta del risparmio postale.

Le azioni noiose

Grandi municipalizzate del Nord Italia, ex monopolisti di stato. Business sicuri, come descritto. Grandi posizioni di forza e vantaggi competitivi nei confronti della concorrenza. In gergo tecnico di Borsa queste azioni sono definite “boring”, cioè noiose. Vanno moderatamente bene proprio perché hanno business sicuri, fanno grandi fatturati e last, but not least, distribuiscono generosi dividendi. A2A al 6,71%, Hera al 3,41%, ENEL al 5,34%, ENI al 8,74% e Poste Italiane al 5,95%. Azioni noiose, come detto, ma a basso rischio e con proventi sicuri.