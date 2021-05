A un passo dai 25.000 punti del Ftse Mib ma tutto sembra pronto per una forte esplosione dei prezzi. Fino a quando reggerà al rialzo il supporto di 24.470, le quotazioni saranno dirette verso i 25.750 e poi i 26.200/26.500 per/entro il 22 giugno.

A questo scenario viene data elevata probabilità e oggi ci sono 5 titoli azionari sottovalutati da monitorare con attenzione a Piazza Affari nella giornata del 25 maggio ma non solo. Essi sono: Banca Sistema, Cellularline, IREN (MIL:IRE), Stellantis e Telecom Italia.

Riteniamo che su questi titoli si assisterà a forti rialzi sia nel breve che nel medio lungo termine.

La view del nostro Ufficio Studi è la seguente: la piazza azionaria italiana va sovrappesata in un’asset allocation ideale in quanto potrebbe fare meglio ed è ai livelli attuali ancora sottovalutata del 25/30% rispetto al potenziale stimato.

Banca Sistema, ultimo prezzo a 2,06. Fair value intorno ai 3,10 euro per azione. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 1,98 ed obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 2,25 e poi 2,43.

Cellularline, ultimo prezzo a 4,50. Fair value intorno ai 15,10 euro per azione. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 4,24 ed obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 5,25 e poi 5,50.

IREN, ultimo prezzo a 2,62. Fair value intorno ai 4,10 euro per azione. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 2,52 ed obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 3,10 e poi 3,35.

Stellantis, ultimo prezzo a 15,39. Fair value intorno ai 28,00 euro per azione. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 14,54 ed obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 18,75 e poi 22,50.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,4442. Fair value intorno ai 0,60 euro per azione. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 0,404 ed obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 0,48 e poi 0,52.

Si procederà per step.