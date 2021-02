Il nostro Ufficio Studi continua a monitorare da vicino le opportunità che si possono avvicendare sui mercati e oggi analizza 5 titoli azionari di Piazza Affari da monitorare e comprare solo se superano determinati livelli.

Facciamo prima una premessa.

La tendenza del Ftse Mib Future è ribassista e oggi continua a farsi sentire con un inizio di contrattazione in ribasso. In questo momento, il future quota a 23.075 circa in ribasso dello 1,01%.

Cosa attendere da ora in poi?

Quando un movimento è in corso, si deve solo assecondarlo e di volta in volta fare delle previsioni sui prezzi. Al momento, se oggi non si assisterà ad una chiusura superiore ai 23.440, il ribasso potrebbe continuare ancora nei prossimi giorni. Fin dove? Un primo supporto viene individuato in area 23.080 e poi 22.600.

5 titoli azionari di Piazza Affari da monitorare e comprare solo se superano determinati livelli

Al momento, quindi tranne indicazioni diverse sulle nostre pagine per alcuni titoli azionari, il nostro consiglio operativo è di attendere a bordo campo, non effettuando nè operazioni Long ma nemmeno Short in ottica 1/7 giorni.

Quali sono i titoli che stiamo seguendo molto da vicino ed abbiamo inserito nella nostra whatchlist di monitoraggio di breve termine?

Essi sono: ENI, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Stellantis (MIL:STLA) ed Unicredit.

ENI, ultimo prezzo a 8,652. Livello di inversione rialzista odierno a 8,87. Se non si verificherà questo swing, il ritracciamento potrà continuare nei prossimi giorni fino a 7,95.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,0640. Livello di inversione rialzista odierno a 2,096. Se non si verificherà questo swing, il ritracciamento potrà continuare nei prossimi giorni fino a 1,99.

Leonardo, ultimo prezzo a 5,938. Livello di inversione rialzista odierno a 6,16. Se non si verificherà questo swing, il ritracciamento potrà continuare nei prossimi giorni fino a 5,60.

Stellantis, ultimo prezzo a 13,062. Livello di inversione rialzista odierno a 13,64. Se non si verificherà questo swing, il ritracciamento potrà continuare nei prossimi giorni fino a 12,63 e poi 11,10.

Unicredit, ultimo prezzo a 8,262. Livello di inversione rialzista odierno a 8,747. Se non si verificherà questo swing, il ritracciamento potrà continuare nei prossimi giorni fino a 8,01 e poi 7,50.

Come al solito si seguirà e asseconderà il trend per step.