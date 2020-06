Ci sono 5 titoli azionari del Ftse Mib che si giocano una partita importante nella prossima settimana.

Il segnale generato dai grafici settimanali dei mercati azionari internazionali non è stato molto confortante. Se non partirà subito un rimbalzo deciso con una bella esplosione di momentum il rischio di una nuova ondata di vendite sarà davvero elevato. Un vero e proprio segnale ribassista non c’è stato ma siamo arrivati a giornate decisive. Nei prossimi 2/3 giorni di contrattazione si deciderà la tendenza dei mercati per diverse settimane.

L’analisi tecnica classica e alcune teorie predittive come le onde di Elliott ritengono che ora debba iniziare una nuova Onda C ribassista.

Ci sono invece frange di analisti che ritengono che in corso sia una ripresa a V e quindi ogni tanto ci sarà qualche giorno di ritracciamento ma il peggio è stato lasciato alle spalle. e fino alla fine dell’anno si continuerà al rialzo.

Cosa attendere da ora in poi? Di sera in sera andremo a mantenere il polso della situazione.

Ecco 5 titoli azionari del Ftse Mib che si giocano una partita importante nella prossima settimana

Sono 5 titoli guida che rappresentano una buona percentuale della capitalizzazione della Borsa italiana.

Essi sono Atlantia, Enel, Eni, FCA e Intesa Sanpaolo (MIL:ISP).

Ora andremo a vedere per ognuno quali sono i livelli da mantenere al rialzo per evitare nuove vendite di medio periodo e quali sono invece i livelli che riporteranno le quotazioni di breve periodo al rialzo.

Atlantia ultimo prezzo a 14,375.

Probabile inizio di una nuova ondata ribassista. Questa ipotesi viene scongiurata da una chiusura giornaliera superiore a 14,885 che deve essere seguita da una chiusura settimanale superiore a 16,00. Evitare operazioni Long in ottica multidays fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 16,00.

Enel ultimo prezzo a 7,345.

Nuovi rialzi solo con chiusure giornaliere superiori a 7,462. Nuova ondata ribassista con chiusure settimanali inferiori ai 7,20.

Eni ultimo prezzo a 8,587.

Nuovi rialzi solo con chiusure giornaliere superiori a 8,834. Nuova ondata ribassista con chiusure settimanali inferiori ai 8,366.

FCA ultimo prezzo a 8,193.

Nuovi rialzi solo con chiusure giornaliere superiori a 8,354. Nuova ondata ribassista con chiusure settimanali inferiori ai 7,80.

Intesa Sanpaolo ultimo prezzo a 1,6220.

Nuovi rialzi solo con chiusure giornaliere superiori a 1,6490. Nuova ondata ribassista con chiusure settimanali inferiori ai 1,5830.

Vedremo cosa accadrà