5 titoli azionari con forte potenziale di crescita. Come la maggior parte delle industrie di consumo, la costruzione di abitazioni residenziali è in forte calo a seguito della chiusura dovuta al Covid-19. La domanda continuerà a diminuire e le cancellazioni di contratti aumenteranno in aprile, in particolare con la perdita di 26 milioni di posti di lavoro negli USA. La ripresa del settore, che all’inizio dell’anno stava accelerando, si sta ora invertendo rapidamente.

Tuttavia, la ripresa è deragliata o solo ritardata? Il vento di coda demografico dei millennial, che hanno raggiunto l’età tradizionale dell’acquisto della casa rimane, in atto. La costruzione delle abitazioni monofamiliari, con 1,04 milioni di unità a febbraio, è stata circa solo la metà del ritmo del picco dell’ultima bolla immobiliare. Ed è anche al di sotto dei livelli degli anni ’80 e ’90, quando la popolazione statunitense era molto meno numerosa. E’ quindi intatto il potenziale per volumi più elevati.

L’accessibilità economica, da tempo una preoccupazione per gli acquirenti di case, è anche aiutata dai tassi di interesse storicamente bassi. E potrebbe essere incrementata ulteriormente, se le condizioni del mercato finanziario cominciassero a migliorare definitivamente. Se l’inflazione ritornasse, la domanda di case aumenterebbe probabilmente in modo significativo, soprattutto se i tassi di interesse rimanessero bassi. In quel caso, infatti, i consumatori si affretterebbero ad acquistare prima del prossimo aumento dei prezzi.

Ecco quindi 5 costruttori di case le cui valutazioni sembrano scontare troppo le prospettive di ripresa del settore. Sono cioè parecchio sottovalutati. Vediamo quindi questi 5 titoli azionari con forte potenziale di crescita nel settore immobiliare.

5 titoli azionari con forte potenziale di crescita

Green Brick Partners (NYSE:GBRK).

Questo titolo ha una strategia unica. Piuttosto che operare come un’unica azienda, le sue filiali e consociate locali gestiscono le loro attività con una notevole autonomia, sulla base del logico presupposto di conoscere meglio i loro mercati rispetto alla gestione centralizzata. Le funzioni amministrative, la gestione del rischio e il finanziamento sono assicurati dalla sede centrale. Green Brick costruisce case di città suburbane, gestisce traslochi, case per anziani e abitazioni urbane in Texas (il suo stato di origine), Georgia, Florida e Colorado.

M/I Homes

L’azienda si concentra su case a prezzi accessibili, case vuote e di lusso per gli acquirenti nella parte superiore del Midwest, in Texas e nelle regioni del sud-est degli Stati Uniti. M/I Homes è gestita in modo prudente. Lo dimostra il suo bilancio a basso rischio e la sua strategia di acquisizione di terreni, che enfatizza il controllo dei lotti con opzioni, piuttosto che la proprietà vera e propria.

MDC Holdings

L’azienda costruisce case per chi compra per la prima volta e si trasferisce negli Stati Uniti occidentali, con una presenza minore sulla costa orientale. Il bilancio di MDC è prudente, con 450 milioni di dollari in contanti, molta capacità di linee di credito non sfruttate, e nessuna scadenza importante. MDC ha anche recentemente aumentato il suo generoso dividendo, anche se questo è avvenuto prima dell’inizio della crisi.

Meritage Homes

La società si concentra sulle case di primo livello, e sulle prime case di trasloco, principalmente nel sud-ovest, ovest e sud-est degli Stati Uniti. L’azienda sta semplificando la sua lista di progetti di case e personalizzazioni seguendo una strategia adottata per la prima volta dalle case automobilistiche. Questo li ha aiutati ad espandere i propri margini, facilitando al tempo stesso i clienti che non vogliono essere sopraffatti da centinaia di scelte. A complemento di questa strategia, Meritage sta enfatizzando la costruzione di case senza un acquirente in anticipo, che ha ormai raggiunto oltre il 60% dei propri affari. Questo potrebbe portare a un aumento delle scorte invendute a breve termine, mentre i compratori attendono. Ma, col tempo, potrebbe aiutare Meritage a soddisfare una ripresa della domanda, e ad aumentare ulteriormente i suoi margini. L’azienda ha un’abbondanza di liquidità e un ragionevole ammontare di debiti.

Toll Brothers

Questo titolo rappresenta il più grande costruttore di case di lusso d’America, anche se si sta espandendo in categorie più accessibili. L’azienda opera in 24 stati. Nel complesso, l’azienda ha una reputazione di qualità. E’ al primo posto della rivista Fortune come miglior costruttore da sei anni consecutivi. Il suo bilancio e la sua flessibilità finanziaria rimangono in grado di far fronte alla crisi attuale.