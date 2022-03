Nonostante la recente polemica scoppiata in merito ai vari Bonus casa, gli italiani hanno dimostrato di credere negli incentivi del Governo. Sono infatti moltissime le famiglie che stanno approfittando degli eco Bonus con le varie percentuali per sistemare la casa. Dentro e fuori. Ma, se avessimo voglia di cambiare look alla casa, senza cambiare abitazione e ristrutturare, come potremmo fare? Ci sono gli architetti d’interno e gli arredatori. Ma magari siamo fuori budget anche con questi bravi professionisti del settore. E, allora, senza abbandonare l’idea, proviamo a seguire i suggerimenti della nostra Redazione.

Come rendere più bella una casa vecchia

Non tutti abbiamo i soldi per cambiare casa, ristrutturare e investire. Non c’è nulla da vergognarci, anzi, soprattutto con l’aria che tira. Ma tutti potremmo aver diritto a una ventata di novità, soprattutto se la nostra casa è abbastanza vecchia. Ecco, allora che potremmo intervenire con:

l’utilizzo di colori non troppo vivaci, ma tenui per compattare l’ambiente e renderlo più accogliente e meno dispersivo;

l’alternanza di mobili e complementi d’arredo vecchi e nuovi;

l’inserimento di specchi per garantire più luce e dare un senso di profondità, ma non di dispersione.

5 straordinarie idee per cambiare la casa ma senza cambiare abitazione e usando la fantasia con un budget low cost

Mettiamo caso di avere invece un piccolo budget a disposizione e di avere voglia di qualche cambiamento. Ovviamente, la parte del leone in una sala la fa il divano. Per fortuna oggi abbiamo davvero tanta scelta, di prezzi, modelli e colori. Ma l’idea giusta potrebbe essere quella di dare una mano di pittura alla casa. Con dei colori vivaci come il viola. Molto apprezzato dalle coppie più giovani e assolutamente di “tendenza” negli ultimi mesi. Via anche il classico bianco o giallino dalle camere e spazio a colori più allegri e vivaci, come l’arancione, il salmone, il verde in tutte le sue tonalità. Con il cambio di colori, spazio anche all’eventuale cambio di illuminazione. L’idea led non è solo sinonimo di risparmio, ma anche di moderno e innovativo. E con un budget per tutte le tasche.

Come cercare di migliorare un pavimento non particolarmente bello

5 straordinarie idee per cambiare la casa, tenendo anche conto del pavimento. Spesso è uno degli aspetti più impattanti di una casa. Oggi, con le tecniche moderne, se ci sono le misure, molti sovrappongono parquet e linoleum o similari. Ma, se vogliamo fare con quello che abbiamo, allora via mobili vecchi e colori scuri. Spazio a colori e tonalità più delicati, con arredamenti semplici, lineari e “minimal”. Anche con dei semplici spostamenti, la casa potrebbe non sembrare più la stessa.

