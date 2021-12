Quante volte abbiamo preso un magazine e siamo rimasti a bocca aperta davanti alle pubblicità di cucine e oggetti di design? Le case che vengono presentate sono sempre bellissime e arredate in modo impeccabile. Oltre ai bellissimi oggetti, elettrodomestici, spazi e mobili un contributo speciale lo danno anche le piante.

Curare questo aspetto, all’interno del nostro appartamento e della nostra casa, può aiutarci a dargli un look del tutto rivoluzionario, e soprattutto a portare energia, vitalità e pace. Basta scegliere le giuste specie botaniche, metterle in vasi belli e mixati con i giusti colori, e disporle bene a seconda dello spazio e dello scopo dell’ambiente in questione. Ecco quindi 5 specie di piante bellissime ed eleganti perfette per arredare il nostro appartamento e renderlo bello come quelli da rivista.

Prima di tutto dobbiamo cercare di capire quanto spazio abbiamo in casa, e decidere la grandezza delle piante e le tipologie di conseguenza. Poi capire quante fonti di luce abbiamo. Se la nostra casa è molto luminosa, sarà l’ideale scegliere delle piante che hanno costantemente bisogno di luce, evitare quelle che invece soffrono una costante presenza di sole. E poi a seconda dello stile che vogliamo dare ai nostri spazi, anche in base a come è il nostro arredamento, sceglieremo delle piante dall’aspetto più selvaggio, più minimal, più romantico o più chic. Vediamone alcune.

Una delle migliori piante da interno è sicuramente la Monstera Deliciosa. Questa bellissima pianta, dalle dimensioni abbondanti e dalle foglie meravigliose, riesce a sopportare bene il clima asciutto dell’interno ma ha bisogno di molta luce, ma non di raggi diretti. Inoltre l’ideale è posizionarla in un angolo, in cui i suoi rami abbiano modo di prendere spazio e allungarsi. Il suo aspetto rigoglioso e lussureggiante dà un senso molto jungle alla casa.

Molto chic è il Ficus Benjamina. Questa pianta, leggermente più campagnola, ha dei rami sottili e delle bellissime e folte foglie lucide. Non ha bisogno di tante attenzioni e quindi è l’ideale anche per chi non sta troppo in casa. Bellissima se abbinata ad un vaso bianco in ceramica, che evidenzi fusto e foglie.

Particolarmente bella e scenografica è la Sterlizia Nicolai. Questa pianta, dalla forma particolarmente slanciata e le ampie foglie, ha una presenza molto forte pari da essere paragonata ad un pezzo di design. Specie se piantata nel giusto vaso marmoreo. Basterà lei accanto ad una libreria per rendere una parete bianca eloquente.

Esistono ben 2.600 specie di palme diverse adatte ad ogni gusto e spazialità

Sicuramente più piccola, ma con un giusto impatto, è la Sanseveria. Dalle foglie bellissime con sfumature e macchie che virano dal verde chiaro allo scuro e con una forma verticalizzante, è una delle piante da appartamento sempreverdi più resistenti e belle che esistano.

Se abbiamo un salotto molto grande e vogliamo renderlo particolarmente esotico, l’idea è quella di portarci una bella palma. Esistono circa 2.600 specie di palme di forme e altezze diverse. adatte a tutte le spazialità e a tutti i gusti. Sono perfette per arredare un punto scarno e vuoto della casa.