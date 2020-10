5 sostanze o rimedi naturali che non servono a nulla ma vengono usati per la salute

Ci sono quelle che non servono a nulla ma che vengono comunque usate come rimedio per la salute. Ci riferiamo alle sostanze ed ai rimedi naturali con molti di questi che possono avere efficacia per la salute senza ricorrere ai farmaci.

Questo è vero, ma nello stesso tempo molte altre sostanze non sono per nulla indicate per stare meglio. E vengono prese solo in base a dicerie. Ed altrettanto spesso solo dopo aver acquisito informazioni fuorvianti. Ecco allora, tra le tante, le 5 sostanze o rimedi naturali che non servono a nulla per la nostra salute.

5 sostanze o rimedi naturali che non servono a nulla, dagli integratori alimentari al burro contro le ustioni

Integratori alimentari: gli esperti dell’Università del West Virginia affermano che l’effetto positivo degli integratori alimentari sulla nostra salute è quasi nullo. Anzi, in certi casi gli integratori farebbero addirittura male alla salute. Il tutto è spiegato in una ricerca che è stata pubblicata sugli Annals of Internal Medicine.

I rimedi del dopo-sbornia: mangiare banane o bere molta acqua non aiuta a smaltire il dopo-sbornia. Lo hanno scritto due ricercatori americani con un articolo che è stato pubblicato sul British Medical Journal. Nell’articolo si afferma che quel senso di confusione e di vertigine passerà solo dopo che il corpo sarà riuscito a smaltire l’alcol. E che le banane o il bere molta acqua non accelerano in maniera significativa e rilevante tale processo.

I capelli si rinforzano se li tagli spesso: tagliare spesso i capelli per farli ricrescere più forti è una leggenda metropolitana. L’unica cosa che può migliorare, infatti, è magari solo l’aspetto.

Dimagrire se non mangi 2-3 ore prima di andare a dormire: si può perdere peso evitando di mangiare prima di andare a dormire. Magari stoppando l’assunzione di cibi 2-3 ore prima di coricarsi. Altrimenti il corpo non avrebbe il tempo di bruciare le calorie. Anche questa è una leggenda metropolitana. In quanto non è stata dimostrata scientificamente la correlazione tra l’obesità ed i pasti notturni.

Curare le ustioni con il burro: spalmare il burro dopo una bruciatura non accelera la guarigione, anzi la rallenta. Il burro contiene infatti grassi che tendono a trattenere il calore della pelle. E quindi curare le ustioni con il burro è un clamoroso autogol.