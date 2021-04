Spesso ci si sente soli e indifesi, davanti a un mondo che sembra non apprezzarci. La solitudine spaventa molti e rende insicuri. Bastare a se stessi è però, il segreto della felicità. Essere in pace con il proprio io interiore è la chiave di ogni successo personale.

Certo, non è facile arrivare a questo equilibrio, ma ci sono dei passaggi che se compiuti, possono avvicinarci a questo desiderabile risultato.

Ecco 5 sorprendenti consigli che aiutano a essere felici anche da soli per una vita più serena e in armonia con se stessi e gli altri.

Solitudine non vuol dire tristezza

Stare soli, non è sinonimo di tristezza. Riuscire a non essere tristi o sconsolati, nei momenti d’isolamento, è sinonimo d’indipendenza. Sono mille le cose che si possono fare in quei momenti e si è gli unici a decidere. Non esistono compromessi o regole, quando si è soli si è padroni di se stessi e del proprio tempo.

Iniziare a vedere, da un’altra prospettiva la solitudine è senza dubbio d’aiuto.

Usare il tempo che si ha per fare quello che ci rende felici

Il tempo che si ha a disposizione da soli è utile, per coltivare i propri interessi. Fare un elenco di quello che ci piace può aiutare ad apprezzare le ore in solitaria. Ascoltare la musica che si preferisce, senza scendere a patti con nessuno. Decidere il film da vedere, senza dover giungere a compromessi con altre persone. Rilassarsi sul divano leggendo un buon libro nel silenzio. Queste e molte altre attività possono essere assaporate e godute veramente, soprattutto in solitudine.

Smettere di confrontarsi continuamente con gli altri

Spesso il tempo privato che si ha a disposizione, lo s’impiega pensando agli altri. Confrontarsi continuamente con le vite di altre persone, contribuisce a creare frustrazione. Ognuno nella propria mente idealizza la vita privata delle persone delle quali si circonda e questo genera pensieri negativi. L’unico confronto possibile e costruttivo è quello con i propri limiti.

Essere felice dipende solo da te

La felicità è una questione mentale, una scelta. Tutti i giorni appena svegli si sceglie, che tipo di persona si vuole essere. Scegliere di essere fedeli a se stessi è fondamentale. Si viene al mondo soli e tutto quello che si ottiene, è frutto della propria determinazione. Raggiungere i propri obiettivi facendo affidamento solo sulle proprie forze, renderà la conquista ancora più gratificante.

Imparare a stare bene con se stessi vuol dire imparare a stare bene con gli altri

Ecco l’ultimo dei 5 sorprendenti consigli, che aiutano a essere felici anche da soli, per una vita più serena e in armonia con se stessi e gli altri. La più consistente scoperta che si fa, una volta che s’impara a convivere con la propria solitudine, è che così si sta meglio anche con gli altri. Imparando ad amare se stessi, si riesce ad amare più profondamente le persone che ci circondano. Sconfitta la paura della solitudine, stare con gli altri ci risulterà più facile.

Nessuno, può essere completamente felice se non impara a convivere con se stesso.