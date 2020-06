Ecco 5 sorprendenti bevande fai da te per reidratarsi e tonificarsi.

Ecco l’estate, finalmente, col suo caldo e la sua afa. E, col desiderio di bere bibite rinfrescanti, anche perché aumenta la disidratazione e dobbiamo ricaricare quanto perdiamo col sudore. Bisogna bere tanta acqua, bere tè, ma attenzione alle bibite gasate e a quelle piene di zuccheri e coloranti. Quelle no, bisogna evitarle per non ingrassare e riempirci di aria e gas! Ecco allora 5 sorprendenti bevande fai da te per reidratarsi e tonificarsi, utilizzando ciò che natura ci dona.

Ingredienti

Quali sono e come farle

– Cannella, zenzero, curcuma e limone

– Acqua di cocco

– Limone e menta

– Fragole e frutti di bosco

– Limone, zenzero e mango

Bevande che potremo tranquillamente portare con noi in ufficio e al lavoro e assaporarle tiepide o fresche, approfittando delle loro virtù!

Zenzero assoluto protagonista

Lo zenzero, spezia dai mille effetti benefici, compare in ben due di queste 5 sorprendenti bevande fai da te per reidratarsi e tonificarsi.

– Assieme a cannella, limone e curcuma forma un mix esplosivo, in grado di reidratare, pulire, tonificare e dare energia. La nostra bevanda deve essere fatta con un paio di fette di limone fresco, lasciato in infusione con le spezie. Dopo la bollitura, lasciar raffreddare e spremere il succo e unirlo. Ne nascerà una bevanda dalle mille e una notte!

– Nella versione col mango e il limone, invece, si punta a formare anche una bevanda disintossicante, da assumere anche a fine giornata o dopo una cena impegnativa. Qui invece si lasciano in infusione lo zenzero e il limone già spremuto, o il suo succo concentrato. A raffreddamento avvenuto, aggiungere delle fette di mango e lasciar riposare qualche minuto. Ecco pronta una bevanda super!

Limone e menta

Limone e menta rappresentano d’estate due scelte al top per chi vuole dissetarsi senza lasciarsi andare alle calorie. Acqua e menta e acqua e limone, tanto sono semplici, quanto gradevoli e rinfrescanti. Presi assieme, poi, in versione tisana salutare sono davvero benefici. Il consiglio è quello di prendere delle foglie di menta e lasciarle in infusione assieme alle fette di limone e al succo di limone. Otterremo un concentrato di qualità per reidratarci dalle calde giornate estive!

Acqua di cocco e fragole con frutti di bosco

Due bevande separate e ben distinte, con in comune però la salute. L’acqua di cocco si trova già in vendita, ma non sarà mai vitaminica e rinfrescante come quella ottenuta aprendo e tagliando un cocco fresco. Cosa che consigliamo di fare! L’infuso con fragole e frutti di bosco, che può anche assomigliare a un cocktail da spiaggia, si rivelerà invece un toccasana anche per la circolazione e per la salute delle nostre vene!