I dolci sono sfizi ai quali è difficile rinunciare. Che sia una torta o una mousse, calda o fredda, il dessert è un premio che si apprezza in qualsiasi stagione. Anche nel pieno delle festività invernali, questo dessert fresco è un piacere per il palato. Servono 5 soli ingredienti per preparare un dolce goloso e inconfondibile: di origini di francesi, si può preparare in diverse varianti. Vediamo come realizzare una semplice e veloce millefoglie al cioccolato fondente.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

300 ml. di panna fresca;

60 gr. di cioccolato fondente;

2 tuorli;

60 gr. di zucchero a velo.

Preparare il millefoglie

Accendere il forno a 200 gradi ventilato. Stendere la pasta sfoglia su una superficie da lavoro, bucherellarla leggermente con i rebbi di una forchetta e con un pennello, bagnarla con un po’ d’acqua. Cospargere la sfoglia con lo zucchero a velo e, a forno caldo, farla cuocere per 10 minuti. Sfornarla e creare tre rettangoli dalla sfoglia. Nel frattempo, unire i tuorli e lavorarli con lo zucchero a velo che resta (lasciare un po’ di zucchero a velo per decorare) per realizzare la crema. A parte, montare la panna fresca a neve ferma ed unirla alla crema con movimenti dal basso verso l’alto. Tritare il cioccolato fondente, unirlo alla crema con la panna e lasciar riposare la crema in frigo per 10 minuti.

Comporre il millefoglie

Prendere un piatto da portata e mettere uno strato di pasta sfoglia. Stendere la crema e ripetere la procedura con gli altri strati. Far riposare in frigorifero per almeno un’ora e decorare con lo zucchero a velo prima di servire. 5 soli ingredienti per preparare un dolce goloso e inconfondibile: il millefoglie è un dessert classico che non tramonta mai.

