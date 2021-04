Nel circuito AIM di Borsa Italiana, nato nell’anno 2009, si quotano società di piccola e media capitalizzazione ad alto potenziale. Il nostro Ufficio Studi, utilizzando il modello di valutazione del discounted cash flow ha fatto uno screening sui conti e sui bilanci degli ultimi anni delle varie società ed ha trovato 5 società quotate sull’AIM di Borsa Italiana sulle quali scommettere e che vale la pena di avere in portafoglio.

Quali sono i rischi di investimento?

La bassa capitalizzazione. Infatti le quotazioni possono scendere o rimbalzare anche di molto con pochi volumi. Quindi, per questo genere di investimento si raccomanda la solita prudenza e di non avere un approccio da speculatore ma da cassetto, ovvero in ottica di lungo termine.

Abbiamo scelto le società che in base ai nostri parametri presentano una certa sottovalutazione rispetto al fair value stimato e un’impostazione grafica di lungo termine rialzista.

Le società sono: Albio Bardolla Training Group, Digital360, Digital Value, Doxee e Portobello (MIL:POR).

5 società quotate sull’AIM di Borsa Italiana sulle quali scommettere e che vale la pena di avere in portafoglio

Alfio Bardolla Training Group, ultimo prezzo 2,13. La società che capitalizza 11 milioni di euro, opera nel settore dell’educazione finanziaria. Stimiamo un fair value in area 5,50 euro per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista. Mantenere con stop loss a 1,72.

Digital360, ultimo prezzo 2,47. La società che capitalizza 43,9 milioni di euro, opera nel settore del marketing digitale. Stimiamo un fair value in area 4,18 euro per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista. Mantenere con stop loss a 1,74.

Digital Value, ultimo prezzo 49,90. La società che capitalizza 485,5 milioni di euro, opera nel settore della tecnologia al servizio di vari settori. Stimiamo un fair value in area 80 euro per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista. Mantenere con stop loss a 43,49.

Doxee, ultimo prezzo 7,10. La società che capitalizza 46,5 milioni di euro, opera nel settore della tecnologia cloud. Stimiamo un fair value in area 10 euro per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista. Mantenere con stop loss a 5,89.

Portobello, ultimo prezzo 30,80. La società che capitalizza 80,9 milioni di euro, opera nel settore della vendita al dettaglio. Stimiamo un fair value in area 81 euro per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista. Mantenere con stop loss a 20,39.