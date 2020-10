Prosegue il lavoro della redazione di Proiezionidiborsa per allertare i lettori sui siti finanziari che potrebbero essere pericolosi per gli investitori. In questo articolo vedremo i 5 siti finanziari oscurati per abusivismo.

Da ieri off line

Intervento a gamba tesa di CONSOB contro l’abusivismo finanziario e quelle iniziative di investimento promosse in maniera fraudolenta. In particolare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Giovedì 8 ottobre la CONSOB ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal ‘decreto crescita’, in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

5 siti finanziari oscurati per abusivismo. Attenzione se avevi versato soldi qui

Ecco la lista dei siti oscurati:

Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (sito internet dgxlimited.com);

GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (sito internet grahamfe.com);

Brokermasters Ltd (sito internet brokermasters.net);

Raw Trading Ltd (sito internet icmarkets.com);

Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (sito internet fx-leader.com ).

Dal sito CONSOB di apprende che sono 300 i siti oscurati a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

Ic Markets sleeve sponsor dell’’FC INTER

La notizia è particolarmente sorprendente soprattutto riguardo Ic Markets, società di broker online australiana. Infatti il 1° agosto aveva comunicato di essere il nuovo sponsor di manica dell’INTER per la stagione in corso e fino ai prossimi tre anni.

Secondo Calcio & Finanza, la società australiana verserà nelle casse nerazzurre 4,5 milioni di euro per il 2021, 4,8 milioni per il 2022 e 5 mln per il 2023 più bonus legati ai risultati. L’accordo tra INTER e Ic Markets è il più alto siglato finora da un club italiano.