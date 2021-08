I segnali che l’organismo invia per richiamare l’attenzione sul malfunzionamento di un organo o di un intero apparato spesso salvano da pericolose complicanze. Purtroppo esistono patologie che aggrediscono silenziosamente il nostro corpo per poi emergere quando è troppo tardi per rimediare.

In altri casi accade che sia proprio l’assunzione di alcuni farmaci a provocare danni irreparabili alla ghiandola del fegato che svolge funzioni di importanza vitale. A proposito di medicinali più o meno dannosi ricordiamo che “Oltre alla stanchezza mentale questi 7 farmaci spengono cervello e memoria di giovani e anziani”. Per evitare di assumere pillole o sottoporsi a lunghe e invasive terapie farmacologiche spesso è sufficiente dare una svolta al proprio stile di vita.

Sono proprio gli eccessi di cibi grassi, le fritture, le bevande alcoliche, il tabagismo e l’abuso di caffeina a mettere a dura prova la resistenza del fegato. D’altronde conviene anche non trascurare i 5 sintomi del fegato ingrossato che già a 40 anni potrebbero indicare l’insorgere di diabete e tumori.

Tuttavia pur senza attendere che arrivino chiari segnali di malessere è assolutamente consigliabile sottoporsi ad indagini tramite analisi del sangue. Dalla valutazione del dosaggio di transaminasi, bilirubina e dalla quantità di proteine plasmatiche quali albumina e globuline si può monitorare la salute del fegato. In un più ampio quadro di benessere fisico invece “Dopo i 40 anni sono questi i normali valori di glicemia, colesterolo, trigliceridi e pressione”.

Si è molto fortunati se compaiono alcuni tipici sintomi del fegato grasso poiché spesso almeno la fase iniziale delle steatosi potrebbe anche essere completamente asintomatica. Al contrario, uno dei sintomi più facilmente riconoscibili è la particolare colorazione giallognola che assume la pelle e in particolare la parte bianca degli occhi. In secondo luogo i problemi al fegato potrebbe provocare un calo ponderale anche quando non si sta seguendo una specifica dieta dimagrante. Si potrebbero anche avvertire delle fitte o dolori costanti ma sopportabili nella zona in alto a destra dell’addome, come anche difficoltà di digestione.

In alcuni casi compaiono anche sintomo quali la perdita di appetito o alterazioni della temperatura corporea che portano alla febbre. In ultimo si raccomanda di non sottovalutare il colore delle urine che potrebbe diventare più scuro e quello delle feci che in presenza di fegato grasso appare più chiaro. Si raccomanda comunque di evitare i rimedi fai da te e soprattutto di non prestare orecchio alle cure che potrebbe suggerire chi già soffre di infiammazioni a carico del fegato. Si consiglia pertanto di usare la “Massima prudenza con queste pillole che moltissimi assumono ma che scatenano tumori a fegato e seno”.