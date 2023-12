5 semplici trucchi pratici per risparmiare soldi nel 2024 a cui forse non hai mai pensato

Vuoi risparmiare soldi il prossimo anno e mettere via un bel gruzzoletto in 12 mesi? Ecco 5 idee pratiche per gestire meglio le tue finanze e risparmiare un mucchio di denaro e magari guadagnare.

La crisi economica sta mettendo a dura prova le finanze di molte persone. Risparmiare soldi nei momenti difficili può sembrare impossibile, ma non lo è. Con un po’ di creatività e buon senso, è possibile trovare dei modi per ridurre le spese e aumentare i guadagni iniziando proprio dal prossimo anno.

5 semplici trucchi pratici per risparmiare, ma prima inizia con un bilancio

Quanto spendi ogni mese? Se non lo sai allora prima di tutto fai un bilancio familiare mensile. Il primo passo per risparmiare soldi è sapere quanto guadagni e quanto spendi ogni mese. Usa un foglio di calcolo, una app o un semplice quaderno per registrare tutte le tue entrate e uscite. Così potrai identificare le spese necessarie e quelle superflue e tagliare quelle che non ti servono. Mettere via tutti gli scontrini potrebbe aiutarti.

Secondo semplice trucco: riduci le bollette

Le bollette di luce, gas, acqua, telefono e internet sono tra le spese più alte per una famiglia. Per ridurle puoi adottare dei comportamenti eco-sostenibili. Per esempio spegnere le luci e gli elettrodomestici quando non li usi, usare meno acqua calda, regolare il termostato. Puoi anche confrontare le offerte dei vari fornitori per trovare quella più conveniente. Se vuoi dire addio alle bollette stratosferiche per riscaldare casa leggi il nostro articolo su come fare.

Terzo: fai la spesa in modo intelligente

Il cibo è un’altra voce di spesa importante, ma puoi risparmiare soldi facendo la spesa in modo intelligente. Per esempio, puoi fare una lista di ciò che ti serve e attenerti a essa. Evita gli acquisti impulsivi, scegli i prodotti di stagione e locali. Inoltre approfitta delle offerte e dei buoni sconto e cucina in casa invece di ordinare o mangiare fuori.

E a proposito di mangiare fuori, un modo per risparmiare moltissimo è eliminare la colazione al bar al mattino e il pranzo al bar o al ristorante. Portati il cibo da casa, ti farà risparmiare e guadagnare anche in salute.

Quarto: rivedi i tuoi abbonamenti e le tue iscrizioni

Se sei abbonato a servizi di streaming, riviste, palestre, club o associazioni, chiediti se li usi davvero e se ti danno un valore aggiunto. Se la risposta è no, puoi disdire o sospendere i tuoi abbonamenti e le tue iscrizioni e risparmiare soldi ogni mese. Fai un elenco adesso di tutti i tuoi abbonamenti succhia soldi e inizia a disdire per il prossimo anno.

Quinto: vendi ciò che non usi

Tra i 5 semplici trucchi pratici questo ti fa anche guadagnare, soldi e spazio. Se hai degli oggetti che non usi più, come vestiti, libri, elettronica, mobili o altro, puoi venderli online o in un mercatino dell’usato. Ci sono molte app che ti aiutano a vendere ciò che non usi. Prendi lo smartphone, fai una foto, metti l’annuncio e guadagna qualche soldo extra. Inoltre, libererai spazio in casa e farai felici altre persone che potranno riutilizzare ciò che non ti serve più.