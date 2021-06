In estate, tutti quanti vorremmo apparire al meglio in costume da bagno, ma purtroppo a volte c’è qualcosa che ci frena. Si tratta del proprio corpo, infatti in molti desiderano avere gambe e fianchi più snelli soprattutto durante le ferie al mare.

Esistono però alcuni trucchi per snellire in poco tempo questi punti critici, ed essere più sicuri di sé in costume da bagno.

5 semplici trucchi per snellire fianchi e cosce ed essere pronti per l’estate

Non si tratta di magia o di metodi eccezionali che fanno perdere chili su chili in pochi giorni. Si tratta invece di buone abitudini da ripetere ogni giorno per rimuovere il gonfiore in eccesso su fianchi e cosce.

mangiare sano: un’alimentazione ricca di fibre e povera di sale, alimenti grassi e lievitati contrasta il gonfiore e la ritenzione idrica. È importante limitare i dolci e i grassi saturi, mentre è bene consumare regolarmente alimenti che contengono i “grassi buoni”, cioè quelli insaturi; bere molta acqua: bere almeno 2 litri di acqua al giorno è molto importante non solo per la salute, ma anche per riuscire a dimagrire. Infatti, l’idratazione contrasta la ritenzione idrica e permette a cosce e fianchi di risultare meno gonfi; docce fredde: l’acqua fredda su cosce e fianchi è il classico rimedio della nonna e funziona molto bene. Infatti, la bassa temperatura riattiva la circolazione e tonifica le cosce; esercizio fisico: esistono principalmente 3 esercizi indicati per snellire e tonificare le cosce e i fianchi, ovvero gli squat, gli squat alla parete e gli affondi. Svolgendo tutti i giorni almeno 3 serie per ogni esercizio in breve tempo si vedranno i risultati; camminare: nuoto, corsa, bici e camminata sono i tre sport che maggiormente favoriscono un dimagrimento generale, e lo snellimento di cosce e fianchi. Tuttavia, non sempre si hanno il tempo o la voglia di cominciare a praticare regolarmente una di queste attività. Fortunatamente, basta anche solo camminare ogni giorno almeno 2 ore per ottenere ottimi risultati.

Che cosa sono i massaggi dimagranti

I 5 semplici trucchi appena descritti per snellire fianchi e cosce ed essere pronti per l’estate e la prova costume, devono essere integrati nella propria routine quotidiana.

Oltre a questo, esistono alcune pratiche una tantum che favoriscono il dimagrimento mirato di cosce e fianchi, come i massaggi dimagranti. Questi massaggi sono fatti da professionisti e sono mirati a facilitare il drenaggio dei liquidi, che tende ad accumularsi negli arti inferiori.

Per cui acquisendo queste 5 buone abitudini e concedendosi un massaggio dimagrante di tanto in tanto sarà possibile snellire cosce e fianchi.

