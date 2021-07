Avere delle belle gambe da sfoggiare, indossando i vestiti più di tendenza, è il sogno di molte donne. Spesso, però, inestetismi e piccoli difetti non fanno sentire a proprio agio. Possono essere piccole macchie, cicatrici o capillari fragili che s’infiammano periodicamente. Non esiste cosa più fastidiosa che avere vene varicose all’altezza delle gambe. Oltre ad essere molto antiestetico, può provocare disturbi più seri e gravi.

La comparsa di queste vene è legata allo stile di vita e anche all’abuso di fumo e alcol. I vasi sanguigni dilatati e l’assenza di vitamina C, possono causare la comparsa di capillari e anche di vene varicose. Possono peggiorare la situazione, inoltre, la sedentarietà, la cattiva circolazione, l’obesità, alcune terapie. Con l’invecchiamento è normale che i capillari non abbiano più la stessa elasticità di prima, con la pelle più sottile saranno più visibili.

È consigliabile sempre consultare un medico, per avere una diagnosi più precisa ed intervenire nel modo migliore. Per prevenire ed attenuare il problema, però, ecco 5 semplici rimedi naturali per trattare i capillari fragili e vene varicose sulle gambe.

Pepe di cayenna

Alimento ad alto contenuto di vitamina C e bioflavonoidi, molto consigliato per ridurre il dolore delle vene gonfie e favorire la circolazione del sangue. Per placare il fastidio, dunque, preparare ogni giorno, per qualche settimana, una tazza di acqua bollente con un cucchiaino di pepe e mescolare.

Aceto di mele

Migliora la circolazione sanguigna. Un prodotto naturale di grande pregio per il nostro organismo. Per attenuare le dimensioni delle vene, passare con un po’ di cotone l’aceto di mele nelle parti interessate, mattina e sera. In alternativa, bere un bicchiere d’acqua con l’aggiunta di un po’ di aceto.

Mirtillo

È un naturale vasodilatatore antinfiammatorio, protegge capillari e vene da attacchi nocivi. Le sostanze che contiene il mirtillo riescono ad all’alleviare malesseri, basterà, infatti, bere il succo fresco o mangiare dei frutti di qualità.

Ginkgo biloba e pungitopo

Il pungitopo è un’erba che contiene vitamina B e molti minerali, le sue radici e semi servono a ottenere degli integratori, utili a lenire l’infiammazione. Aiutano a migliorare la circolazione arteriosa e a diminuire il gonfiore, gli estratti di Ginkgo Biloba si trovano in molte erboristerie.

Questi sono i 5 semplici rimedi naturali per trattare i capillari fragili e vene varicose sulle gambe.