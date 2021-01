L’Italia è nota nel mondo per la bellezza dei paesaggi e del patrimonio storico e artistico. Oltre che per l’ottima cucina e le tradizioni tramandate nei secoli. Un aspetto meno positivo che caratterizza gli italiani è la difficoltà nel parlare le lingue straniere. Moltissimi sono in imbarazzo quando si tratta di comunicare con persone di altri Paesi. Leggere un giornale estero o guardare un film in lingua originale diventano spesso un ostacolo davvero insormontabile. Nonostante queste difficoltà diffuse, alcune persone sembrano riuscire ad esprimersi in atri idiomi con grande facilità. In questo articolo scopriremo proprio 5 segreti per imparare una nuova lingua velocemente e senza sforzo.

Divertirsi e tornare bambini

Il primo dei 5 segreti per imparare una nuova lingua velocemente e senza sforzo è cercare di divertirsi. Come bambini alla scoperta di un mondo nuovo, un diverso idioma può farci scoprire nuovi lati del nostro carattere. Un approccio positivo può quindi aiutare ad imparare divertendosi. Un ottimo modo per accelerare l’apprendimento rendendolo un vero e proprio passatempo.

Osservare i madrelingua

Proprio come un bimbo osserva e ascolta i genitori, uno studente di lingue dovrebbe farlo con le persone madrelingua. Solo in questo modo sarà possibile scoprire i suoni e i movimenti associati ad un linguaggio. Programmi televisivi, siti internet e viaggi all’estero saranno quindi un’inesauribile fonte di nozioni utilissime.

Non tradurre dall’italiano

Il terzo dei 5 segreti per imparare una nuova lingua velocemente e senza sforzo è evitare di tradurre sistematicamente dall’italiano. Spesso, infatti, la costruzione della frase cambia radicalmente. Voler mantenere la struttura della frase italiana, rischia di complicare la sua resa nell’altra lingua.

Pensare nella nuova lingua

Quando si inizia a padroneggiare con una certa disinvoltura un idioma è il momento di farlo completamente nostro. Sforzarsi di pensare nella nuova lingua può aiutare a superare molte difficoltà e paure. Spesso, infatti, la naturale timidezza nell’esprimersi in un linguaggio nuovo, impedisce di progredire. Usare la lingua per i propri pensieri aiuta a combattere questi timori e a diventare sempre più spigliati.

5 segreti per imparare una nuova lingua velocemente e senza sforzo

Il più importante dei 5 segreti per imparare una nuova lingua velocemente e senza sforzo è rilassarsi! Quando si fa pratica con un nuovo linguaggio è assolutamente normale commettere errori. Così come non trovare i termini giusti o faticare a comprendere gli interlocutori. Nessuno penserà male di uno straniero che si impegna per apprendere un nuovo linguaggio. Soprattutto i madrelingua apprezzeranno i nostri sforzi di esprimerci nel loro idioma.